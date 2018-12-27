國際油價下跌　法人估長榮航空全年營收可望創新高

▲長榮航空今（27）日舉行全新服務升級發表會，總經理孫嘉明（右二）會後受訪時談及明年航空市況很樂觀。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國際油價近期大跌至近一年來新低價，帶動航空業成本下降，長榮航空總經理孫嘉明今（27）日表示，儘管今年以來油料成本較去年同期增加三成，但受惠航網效益擴大，推升營運表現；法人預估，長榮航第四季營運可望有雙位數成長，全年營收可望續創新高。

展望後市，孫嘉明表示，在客運方面，明年春節訂位情況較去年同期成長約5%；貨運則受惠美中貿易戰帶動出貨潮，客戶貨量移轉至越南、馬來西亞及柬埔寨等地，長榮航也規劃越南河內航線，將由窄體機改為廣體機，以因應貨量成長需求，對明年客貨運市況均「樂觀看待」。

法人表示，美國原油庫存與產量持續攀升，引發供給過剩疑慮，紐約西德州原油1月期貨18日下跌2.1%，報每桶48.8美元；該期貨17日收盤跌破每桶50美元，為至少2017年10月以來新低價，讓航運股受惠於國際油價回落，可望成為市場佈局重點。

航空貨運市場今年持續熱絡，受到美中貿易戰影響，下半年接連調漲運價，上月15日已是今年下半年的第六次漲價，上月航空貨運價格每公斤已漲為170元，廠商趕出貨的貨載運價甚至飆上200元大關，挹注航空貨運營收表現。

法人分析指出，近期油價高檔反轉後跌跌不休，短期呈現偏空趨勢，國際油價回落讓法人大買長榮航；依據統計，自11月起外資買超長榮航張數超過7.6萬張，推升股價離前波高點僅一步之遙，後市表現可期。