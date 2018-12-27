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校園證券投資智慧王首見醫學系生參賽　顧立雄：投資理財是必修題

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▲▼證交所舉辦第15屆「校園證券投資智慧王」總決賽。（圖／記者劉姵呈攝）
▲證交所今（27）日舉辦第15屆「校園證券投資智慧王」總決賽。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

證交所舉辦第15屆「校園證券投資智慧王」總決賽今（27）日下午開跑，總共吸引將約6千名大學生組隊參加報名，今日頒發網路初賽得獎隊伍以及進行總決賽。金管會主委顧立雄表示，今年首次見到有醫學相關科系同學組隊參加，顯示金管會及各周邊單位推動金融知識普及工作已有相當成效，並認為無論未來在哪個工作領域，學習、規畫投資理財都是必備課題。

顧立雄表示，能夠建立正確的金融消費觀念，有助減少金融消費糾紛、預防金融犯罪及保護消費者權益。金管會也於2006年訂定「金融知識普及工作」推動計畫，持續針對不同族群加強金融宣導，每年與金融周邊機構合作辦理多項活動，希望深耕金融基礎教育與普及金融知識。

主辦單位證交所表示，網路初賽第一名隊伍可獲得最高獎金一萬元、複賽通過的第一名冠軍隊伍可獲得最高獎金六萬元，今年的競賽活動持續吸引全國各地包括北、中、南、東及澎湖等地大學各科系學生熱烈參與，總計1,993隊、近6,000位大學生組隊報名。

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）
▲金管會主委顧立雄出席競賽頒獎典禮。（圖／記者戴瑞瑤攝）

顧立雄笑說，此次總冠軍獎金雖然只有6萬元不算多，但其實辦理這項活動，主要是希望深耕金融基礎教育與普及金融知識，也期許各位同學在學業上更努力精進，為未來進入職場做好應有準備，並保有持續進修及終身學習的態度。

證交所董事長許璋瑤說，為推動證券知識普及，針對大專院校學生舉辦「證券投資智慧王」知識競賽，規畫透過「團隊合作、力拚冠軍拿獎金」競賽方式，並融入證券上市、交易制度、新金融商品等議題，協助學生將所學理論與市場實務相互印證，建立正確投資理財觀念與證券知識。

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關鍵字：顧立雄,校園證券投資智慧王,證交所,投資理財

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