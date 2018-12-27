　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

才摔倒斷3肋骨！美最高法院大法官癌症手術出院　網：我們需要妳　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／達志影像／美聯社） 

國際中心／綜合報導

美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）近日接受切除左肺癌節的手術，25日已經出院。消息傳開後，網友紛紛表示「早日康復！」、「我們需要妳」、「快回來運用妳的正義與智慧吧」。85歲的金斯柏格上個月才在辦公室摔倒，斷了3條肋骨，接受X光檢查時發現左肺有癌節。她1993年由時任總統柯林頓提名，是目前最高法院9名大法官中的4名自由派之一，也是自由派大法官中年紀最長的一位。

▼ 吉米．金莫在節目中也說，大家必須「不惜代價」保護金斯伯格。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

外界密切關注金斯柏格的健康狀況，自由派尤其擔心，若她去世或因為健康問題退休，美國總統川普就會挑選右派的繼任者，導致最高法院未來一個世代內向右傾。脫口秀主持人吉米．金莫（Jimmy Kimmel）在節目中也說，大家必須「不惜代價」保護金斯伯格。節目開玩笑地做了一個透明膠囊，讓金斯伯格待在裡面，避免再摔傷。

金斯柏格儼然成為美國自由派的偶像，粉絲暱稱她為「聲名狼藉的RBG」（Notorious R.B.G.），模仿美國知名說唱歌手克里斯托弗·華萊士（Christopher Wallace）的別稱。除了各地販買印有金斯柏格肖像的馬克杯和T恤，更有一部紀錄片《RBG》和電影《法律女王》（On the Basis of Sex，又譯《以性為本》）描述她一生的成就。

▼ 電影On the Basis of Sex預告片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

川普上任以來，已出現兩次任命接替退休大法官人選的機會，讓9位大法官中的保守派增至5人。若保守派大法官增至6人，將對自由派大法官將形成6比3的優勢，預料對墮胎、死刑、同志權益，甚至總統權力等議題都造成重大影響。金斯柏格在紐約史隆凱特靈紀念醫院（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）接受手術。據CNN報到，她最快會在明年1月4日重回工作崗位。

▼ 川普上任以來，已出現兩次任命接替退休大法官人選的機會，讓9位大法官中的保守派增至5人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼ 美國聯邦最高法院大法官合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
春水堂尿尿男童媽「836字道歉」　還原真相：小孩無辜
「不好好做就殺了你」韓國瑜爆就職前一天接恐嚇電話
連夜北上要經費蓋捷運　韓國瑜：答應給的錢一塊不能少

關鍵字：Ruth Bader Ginsburg,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才摔倒斷3肋骨！美最高法院大法官癌症手術出院　網：我們需要妳　

他到法國當私廚「台菜征服外國胃」　女孩眼睛亮了：最棒的一餐

伊朗跟「塔利班」反抗軍談判 阿富汗政府默許

河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

6年逾450名英國警花遭男同事性騷擾　僅1/3色男被懲處

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《人不彪悍枉少年》李漁有夠溫柔　送紅舞鞋讓黃澄澄勇敢追夢

才摔倒斷3肋骨！美最高法院大法官癌症手術出院　網：我們需要妳　

他到法國當私廚「台菜征服外國胃」　女孩眼睛亮了：最棒的一餐

伊朗跟「塔利班」反抗軍談判 阿富汗政府默許

河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

6年逾450名英國警花遭男同事性騷擾　僅1/3色男被懲處

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

幼柴乖乖坐電腦桌前看牙齒片！　下秒歪頭求救：聽不懂啦

許立明陶醉扯嗓唱敗選歌曲！高音狂抖～～～網全笑翻：真人版胖虎

骨肉瘤病童最愛的「陳爸爸」　北榮副院長陳威明獲頒義行獎

改善兩岸關係羅智強有妙招　網友：馬英九不被相公才有可能

獨／小野選後首露面：哭完被說「老娘炮」…社會蠻邪惡的

《窒息》噁爛噴發、腿骨穿出！格雷女看醫生：他X的把我搞死

早產嬰很努力！媽媽半路不哭了　女駕駛：她看到大家都在讓道

6200元賣「假天絲風衣」　林鴒被買家聯合告！判決結果出爐

想賺跨年財！　毒販租車運毒　遭警圍捕趁隙丟包

中職／陳鏞基球迷會1月5日登場　限量50位28日開放報名

國際熱門新聞

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

殺夫伴屍20年　家暴讓她變怪物

花豹拖走3遂童　找到只剩無頭屍

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

美股道瓊大漲1086點直飆5%

女童拔牙　麻醉退了竟吐「拳頭大..

人妻返家抓小三　床上驚見15歲..

搶劫殺人後水泥封屍　山口組成員..

凱特王妃表妹聖誕PO艷照回饋粉..

凱特梅根友好是假的？專家：演太..

152越客來台「消失」事件登上..

川普突訪伊拉克　親自感謝派駐美..

65歲印度婦成最老母親　孩子爸..

更多熱門

相關新聞

環時：中國塑造周邊能力已強於美國破壞

川普政府主張「美國優先」，成功凝聚既有選民基礎，同時善於安撫支持自由貿易的共和黨白領支持者，現階段看不出對北京有立場軟化的可能。《環球時報》發表社評指稱，中國目前只與美國外交「出了突出問題」，只要其他方向的外交都做得好，尤其是周邊外交保持穩健，也將擁有開展對美外交的更多主動性。

知情人士：美貿易代表團1月訪北京

空服員女兒要上班　狂父機上陪過聖誕

川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

美政府關門　80萬員工擔憂房租

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

隋棠產後6天跑趴超狂！

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面