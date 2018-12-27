宋兆文／共軍退將猖狂言論，徒增笑柄

▲羅援認為，中國應對美國做「不對稱還擊」。圖為東風-21中程彈道飛彈。（圖／翻攝自百度百科）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

中國大陸知名鷹派退將羅援日前表示，美國最怕死人，擊沉美軍兩艘航空母艦「看美國怕不怕？」羅援也強調，「敵人怕什麼，我們就打什麼！敵人什麼地方軟，我們就發展什麼！」

羅援還提到，中國應該對美國展開「不對稱還擊」，也就是「以我之長，擊敵之短，敵人怕什麼，我們就打什麼，敵人什麼地方軟，我們就發展什麼！」羅援強調，「美國最怕死人，擊沉美軍兩艘航空母艦，死傷1萬人，看美國怕不怕？」

▲鷹派退將羅援。（資料照／CFP）

美國航母打擊群，戰力強大，航程無遠弗屆，可短時間內向世界所望地區，投射有效打擊兵力，是世界上最精良、可立即出動三度空間作戰的堅強戰鬥體，也是解放軍最忌憚的武力。因為無論從空中、水面、水下，都難以接近攻擊美軍航母打擊群，近五年來解放軍就強調，用東風系列長程彈道飛彈攻擊美軍航母打擊群，想要老遠老遠，就安全輕鬆的打掉美軍航母打擊群。

違反戰術、武器原則？

羅援所謂擊沉美軍兩艘航母，當然是指用東風系列長程彈道飛彈來打。其實用彈道飛彈打航母這種主張，是違反戰術與武器使用原則的，早就引起世界上軍事專家的普遍質疑，原因如下：

1／解放軍彈道飛彈，是向外打擊必用武器系統，中美雙方皆視對方為最大假想敵，美軍對中國火箭軍部隊，從未掉以輕心，一直用最精密精良的太空預警衛星，以及長程預警雷達綿密監視。彈道飛彈一發射會立即被偵獲，還在爬升階段就能解算出攻擊目標，可在20秒內通知到將被攻擊的航母打擊群。

2／攻擊的彈道飛彈，從發射到重返大氣層，到搜尋目標下擊，至少需要12分鐘以上，而美軍航母打擊群在20秒內，就能獲知敵彈道飛彈來襲，有充分時間完成整體規避與攔截彈道飛彈襲擊的作戰準備。

3／航母打擊群的多艘勃克級神盾驅逐艦，有足數的標準三型長程防空飛彈備戰，經過嚴苛測試的標準三型防空飛彈，可將來襲的彈道飛彈在大氣層之外，以直接撞擊方式有效摧毀，保障航母打擊群的安全。

4／美軍軍艦電戰能力強大，2016年10月9日，一艘在紅海航行的美國海軍梅森號神盾艦，遭到來自30公里外，索馬利亞青年軍在岸上發射的2枚反艦飛彈襲擊。這種飛彈是伊朗仿造中國C-802型反艦飛彈，所生產的努爾式反艦飛彈。梅森號啟動電戰裝置，讓2枚反艦飛彈尋標器失效，飛彈在來襲半途就墜入海中。而美軍航母打擊群的整體電戰攻擊能量，超級強大，必能讓來襲彈道飛彈尋標器失效而錯失目標！

5／美軍核能航母在海上極速可達33節（61.05公里），在海上高速移動的航母，不是呆坐不動的傻鴨子，彈道飛彈下擊時，航母早已離開十多分鐘以前的位置。彈道飛彈下擊速度在八馬赫以上，尋標器在受嚴重電戰干擾情況下，想要捕捉目標並修正下擊位置，根本就是天方夜譚。

6／想要用彈道飛彈有效打擊美軍航母，唯有使用十枚以上裝核子彈頭的彈道飛彈同步攻擊，若航母打擊群攔截有漏失，有一枚核彈頭在航母打擊群附近核爆，真的擊沉航母與護衛艦，羅援先生啊！你可有想到美軍的核子報復？美軍第一時間的核武與各型長程飛彈反擊，就能摧毀大陸全部海軍水面艦、以及沿海向內1000公里範圍的所有空軍基地，解放軍願意付出如此沉重的代價嗎？

美國從來最恨他國威脅，經常放話威脅美軍，必然加深美軍對解放軍的敵意，大陸整體軍事科技仍然與美軍落差甚大，有朝一日中美真的兵戎相見，會毀掉中國數十年來的一切努力，有事沒事就呲牙裂嘴吠叫的大陸外行媒體和退將們，請深入考量一下世界軍事專家的訕笑，以及深化美軍仇恨感的後果！

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