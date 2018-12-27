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鼎泰豐把10%小費全給員工　立委提案服務費、清潔費列入工資

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▲▼立委今天在衛環委員上提「勞動基準法第二條條文修正草案」，將服務費列為工資之一部分。（圖／記者紀佳妘攝）

▲立委今天在衛環委員上提「勞動基準法第二條條文修正草案」，將服務費列為工資之一部分。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣許多餐廳固定會收取1成服務費，不過外界質疑這筆錢為何最後落到老闆口袋，而非是服務生。立委陳宜民等20多位立委今（27）日提案將服務費、清潔費列入工資，因此擬修正《勞基法》第2條，勞動部對此表示，若明定消費者給付的小費為工資，得列計於基本工資當中，對勞工的權益未必有利，建議仍應審慎評估，因此決議提院會討論，須交由黨團協商。

國民黨立委陳宜民、蔣乃辛等20人提出「勞動基準法第二條條文修正草案」，台灣部分商家對消費者收取服務費現象浮濫，淪為商品售價的一環，成為店家額外收入與變相加價的手段，與現場服務人員的服務態度、精神毫不相關，因此未規範現行市場商品售價加計服務費為總額的經營方式，並促進服務業的勞動權益，新增服務費及清潔費為工資的一部分。

立委陳宜民表示，勞動部應要保障勞工的權益，台灣餐廳相關從業人員逾80萬人，這群人其實長期被剝削，主要是因為雇主收了服務費、清潔費，讓消費者認為這筆收費會回到服務員身上，果不其然，台灣只有鼎泰豐有做到這點，將收取的服務費全部給員工，既然勞動部訂定法律來保障勞工，如今被剝削也不願站出來，還在那邊說「修了法會更低薪」，完全不曉得邏輯在哪裡。

服務業,服務員,服務生,兼職,派遣,一例一休（圖／記者張一中攝）

▲立委提案服務費、清潔費列入工資一事，勞動部表示，若明定消費者給付的小費為工資，對勞工的權益未必有利。（圖／記者張一中攝）

針對立委這起提案，勞動部指出，按照勞基法規定，不論雇主給付的名目為何，凡屬勞工提供勞務而獲得的報酬，均屬工資。目前法條是以「概括性定義」方式規範，如採正面表列或列舉方式，將特定給付項目明列於條文當中，雇主恐為規避法定義務，任意變更工資給付內容或名目，進而影響勞工權益。

勞動部進一步表示，台灣工資是由雇主給付，其數額由勞雇雙方約定，量工作時間的多寡以及勞務的繁重程度，而給付相對應的報酬，但仍不得低於基本工資。因此，消費者自行直接給與勞工的小費，依勞動基準法規定非屬工資，雇主仍應另行給付勞工工資。

勞動部解釋，若明定消費者給付的小費為工資，得列計於基本工資當中，之後雇主給付工資的時候，將可以優先排除小費金額後，再給付差額補足到基本工資即可，對勞工的權益未必有利，建議仍應審慎評估。

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關鍵字：勞動部,服務費,勞基法,基本工資,薪資,小費,服務業,餐廳

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