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台灣明年IPO發展　家數維持走小而美的路線

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▲▼ 20181205台股。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台股10月波動以後，安永仍覺得，108年在政策健全股市下，動能仍然存在。（圖／記者邱顯燁攝）

記者吳靜君／台北報導

安永會計事務所今(27)日表示，展望今(108）年資本市場需要靠科技業、生技醫療與工業來支撐，科技業因AI、5G發展，資金需求旺盛；生技及醫療企業因銀髮、長照商機而有發展；至於工業4.0發展，新能源技術發展等，而需要初次上市櫃(IPO)，整體來說資本市場的動能還在。安永預估，今年台灣IPO家數大約在50~60家之間，今年元旦過後就有企業會敲鑼打鼓上市櫃，但是籌資金額恐怕小案比較多。

政策將持續朝健全股市發展，但是國際情勢多變，須留意美中貿易戰對鄰近資本市場的不確定因素；以及英國脫歐、中國經濟成長放緩，科技終端市場需求出現疲軟值得觀察。安永觀察，變動的局勢使有些台商將生產基地轉出中國，或積極轉型升級與多元經營，同時也鼓勵台資企業選擇回台上市。

台灣的IPO的市場來看，回往今年政府信心喊話，上市、上櫃及興櫃家數要達到100家，台灣資本市場表現一舉突破達陣，亮眼表現提振市場信心，今年上市市場共29家掛牌，較去年增加11家，籌資金額達新台幣167.33億元，較去年增加97,6%，本土企業IPO大約是八成，另外則是KY(台商回台掛牌)大約是兩成；上櫃公司共31家掛牌，較去年增加10家，籌資金額67.71億元。

安永聯合會計師事務所審計部營運長涂嘉玲觀察，今年台灣資本市場有60家企業掛牌，是五年最佳，以科技業共掛牌20件，籌資79.5億元；另外有52家企業登錄興櫃，以科技業、生技醫療業較多，也有25家進入創櫃板。

但是台股受到美中貿易戰影響，在10月跌破萬點大關，但是安永認為，企業仍有擴大規模的資金需求，對台灣的資本市場的信心。不過目前申請上市的公司有7件、申請上櫃的14件，所以動能持續存在。展望今(108）年資本市場因入，政策將持續朝健全股市發展，但是國際情勢多變，須留意美中貿易戰對鄰近資本市場的不確定因素；以及英國脫歐、中國經濟成長放緩，科技終端市場需求出現疲軟值得觀察。

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關鍵字：台灣,資本市場,初次上市櫃,籌資

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