投資陸股更方便　境外基金投資陸股門檻最高放寬至40%

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會大幅開放境外基金投資陸股的上限！金管會主委顧立雄(27日)透露，境外基金投資陸股比重可以從原本的10%調高到20%；若符合「境外基金深耕計畫」，從原本的30%調高到40%。對投資人來說，將會有更多境外基金來台上架，投資選擇會更多。

依目前金管會規定，境外基金投資陸股上限不得超過基金資產價值的10%，若超過必須下架，此規定已長達10年未修正。

2017年6月推出鼓勵境外基金深耕台灣計畫，對台灣投入資源且達標的境外基金公司，發行的境外基金，投資陸股可以達30%，鼓勵境外基金公司深耕台灣。

但因應MSCI指數納入A股，未來A股的權重將愈來愈高，金管會正研擬調高境外基金投資陸股的比重，採逐步調整的方式。

金管會主委顧立雄今天透露，境外基金投資陸股比重可以從原本的10%調高到20%；若符合「境外基金深耕計畫」，從原本的30%調高到40%。

據投信投顧公會統計，到2018年11月底，國人投資的境外基金規模高達3.3兆元，共有1034檔基金。未來境外基金投資陸股上限放寬後，對投資人來說，未來會有更多境外基金可以來台上架，投資人選擇會變更多。