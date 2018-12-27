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鍾文榮／人都還沒進來，高雄就要抽觀光稅　

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●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

高雄市長韓國瑜的競選口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財！」這直白的口號讓他贏得市長的寶座。就任第一天，韓市長即喊出要開對外國旅客課徵「城市稅」，我差點以為當我回高雄老家時，我會被當成觀光客「拔毛」！朋友們問我這個臥底的經濟人，韓市長此舉是否合宜呢？

第一時間，我的懷疑是，韓市長，人還沒進得來，您怎麼要徵稅，趕走觀光客呢？

下圖是筆者從高雄市政府觀光局發佈的「中華民國106年高雄市觀光統計年報」找到的統計資料，剔除掉本國籍的房客後，2017年即使含華僑，住房人數才678,246人，相較於2016年大幅衰退15.2%；若根據國籍計算，華僑衰退26.4%，日本衰退11.8%，大陸衰退25.3%，歐洲衰退4.4%，紐澳衰退14%，北美衰退19.6%，其他衰退8.4%。不單只是陸客成長率衰退，事實上是全面衰退，總體住用率在2017年僅為62.07%，為近十年來最低，住房人數更衰退到2010年的水準！

▲資料來源：高雄市政府觀光局「中華民國106年高雄市觀光統計年報」。（圖／作者鍾文榮整理提供）

數字可以說話，高雄的國際觀光客根本上是衰退的，觀光客人還沒進來，韓市長怎麼要抽稅，將觀光客趕出去呢？即使每人每晚抽100元的「城市稅」，抽到的稅金才6,782萬元，離觀光局宣稱的「數億元」，事實上恐怕「失真」很多，即使回到一年80萬人次的水準，一天「城市稅」所得也才8,000萬；

然而，根據國際經驗，對觀光客抽取如「城市稅」這種觀光稅，以價制量的結果，觀光人數都會有程度上的減少，就不知韓市長的「城市稅」，如何在對國際觀光客拔毛的同時，還能夠促使觀光人數增加的「撇步」到底為何？除非，國際觀光客對於高雄市的觀光需求，剛性到無價格彈性，觀光價值幾無替代，事實上，真的如此嗎？

毛沒拔到　觀光客卻跑了

韓市長的「城市稅」就是「觀光稅」，這也不是高雄市率先提出的創舉。2012年8月7日前財政部長張盛和在花蓮主持「財政健全小組東區座談會」時，與會學者建議地方政府可考慮開徵觀光稅以回饋地方，經媒體披露之後東部三縣紛紛反對。

但話說回來，讓地方政府增加邊際稅收（指觀光部分），並不見得要對觀光客「拔毛」才辦得到，也許還會出現反效果，毛沒拔到，觀光客卻跑了，落到最後「賠了夫人又折兵」。正面的策略應該是透過鼓勵觀光消費，「賺取」從觀光消費額所創造的直接與間接稅才對。

從經濟學的論點分析，觀光稅的提出，其實是因為觀光客太多，以致於對環境造成外部成本，透過觀光稅將外部成本內部化，一來可以以價制量，限制觀光客數量的成長，二來政府多了一筆稅收。

以價制量前提是：市場飽和

以價制量能夠實施的前提就是旅遊市場已經飽和，邊際上多了一名遊客的邊際成本遠高於地方政府的邊際稅收，以及業者的邊際利潤，透過實施觀光稅「趕走」一些只願支付低價消費的觀光客，讓市場恢復常態才有實際效益。

先前交通部觀光局推出「前進宜花東、高屏暖冬遊」方案，未多久又公布「擴大國旅暖冬遊」方案，投入大筆的花費用以刺激國內旅遊，想必當今臺灣的觀光業的景氣真是蕭條，才要政府大花納稅人的錢補助國內旅遊。由此可以見得，高雄市的觀光需求根本上是不足，而不是過多！

人進得來，進得太多人來，高雄市抽城市稅才有意義，現在抽稅，韓市長，且慢！

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