2018最賺海外基金排名出爐　冠軍報酬率高達12%



▲投資示意圖。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

2018年即將畫下句點！盤點今年以來海外基金績效總排名，法人指出，以區域股票基金、單一產業基股票基金、另類收益型基金名列前矛，分別居2018年單一基金冠亞季軍寶座，而依照績效排出前五名最強基金，冠軍報酬率最高達12%。



根據Lipper統計，若排除債券基金、指數型基金、貨幣基金後，2018年績效總冠軍前五名出爐，分別是摩根新興中東基金的12.05%拔得頭籌，第2名為貝萊德世界健康科學基金6.17%，第3名則是聯博房貸收益基金4.31%；第4和5名為PIMCO-絕對收益債券基金-E級類別美元(收息股份)4%、瀚亞巴西證券投資信託基金3.85%。

而前2018年績效10強單一基金，含括各類型資產基金，有美國、巴西等單一市場，也有新興中東區域型基金、健康醫療與公用事業等單一產業基金，以及多重收益型資產基金。



摩根投信產品經理陳若梅表示，美國就業與通膨走勢已達聯準會政策目標，提供貨幣政策正常化合理環境，而官員重申將以數據做為政策方針，且在近期總經環境轉弱下，預期升息步調不宜過度激進。



隨著歐洲央行表訂的2019年政策調整計畫到來，整體主要央行資產負債表將開始實質縮減，代表全球流動性仍趨收緊，屆時對全球風險性資產的影響，仍需持續觀察，加上地緣政治風險、中美貿易戰爭、美元走勢等變數，使得2019年全球要面臨的挑戰仍不少。



陳若梅分析，目前經濟成長仍處於成熟期，未來一年全球景氣發生衰退的機率很低，但由於景氣及企業獲利成長動能將較今年放緩，這是因為美國以外區域的經濟數據較預期疲弱，加上全球央行貨幣政策趨緊，預期股市將呈現分歧表現，投資人應提升高品質、低波動度的投資標的，並多元化布局，以收益型資產為持股主軸，以強化投資組合穩健度。