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「龍德造船」蘇澳港建新廠　拚世界級船廠目標

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▲▼龍德造船公司27日，於蘇澳港舉行「智慧造船廠4.0｣新建廠房開工典禮，向世界級的卓越造船廠目標邁進，預估營運後增加300名以上就業機會，並帶動地方經濟發展。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼龍德造船公司27日，於蘇澳港舉行「智慧造船廠4.0｣新建廠房開工典禮，向世界級的卓越造船廠目標邁進，預估營運後增加300名以上就業機會，並帶動地方經濟發展。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國內知名造船廠龍德造船公司，27日於蘇澳港舉行「智慧造船廠4.0｣新建廠房開工典禮，向世界級的卓越造船廠目標邁進，預估營運後增加300名以上就業機會，並帶動地方經濟發展。

▲▼龍德造船公司27日，於蘇澳港舉行「智慧造船廠4.0｣新建廠房開工典禮，向世界級的卓越造船廠目標邁進，預估營運後增加300名以上就業機會，並帶動地方經濟發展。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

龍德造船於2016年底，向基隆港務分公司承租蘇澳港公務船渠北側約6萬平方公尺土地，經過2年精心規劃，於27日在蘇澳港旅客服務中心舉行興建廠房開工典禮。

龍德造船公司表示，該公司預估投資金額超過10億元，將興建2棟廠房總面積達5萬4千470平方公尺的「智慧造船廠4.0｣，可上架1千600噸並同時建造長100公尺船艦4艘的生產能量，預期可以建造系統複雜、高附加價值船艦，每年產值30億元以上，同時帶動15億元以上週邊經濟，將增聘高級人力300人以上，在全球化的市場中躍升為最具競爭力的造船廠之一。

港務公司表示，為促進國際商港與所在縣市的整體發展，該公司積極與宜蘭縣政府合作招商，龍德造船於蘇澳港區投資設廠，除了達成資產活化的效益外，也是港縣合作具體的成果之一。未來，蘇澳將成為世界上高性能高速船艇造船產業的核心重鎮，港務公司也將持續建設蘇澳港，提升企業的國際競爭力，共同為臺灣經濟而努力。

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關鍵字：蘇澳港,龍德造船公司,智慧造船廠4.0

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