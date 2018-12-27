先探／川普發飆　聯準會猶如高空走鋼索

聯準會在貨幣政策上過於鷹派強調穩定升息，債市殖利率勢必上揚，過於鴿派形成中長期債券殖利率大幅下滑，也容易造成利率倒掛。

文／魏聖峰

十二月初的川習會達成美中貿易戰休兵九○天協議，美股卻只有短暫的反彈後接續下跌。華爾街投資人一度寄望十二月下旬的聯準會ＦＯＭＣ會議會有鴿派言論讓股市反彈，結果會後引發美股重挫，是這波聯準會啟動升息機制以來首度釀成美股下跌行情，讓十二月份美股出現一九三一年經濟大蕭條以來最慘澹的十二月行情。

聯準會主席鮑威爾在十一月二十八日的一場演講會中暗示，聯準會的利率水準快要來到中性利率水準的下線，當時一度造成美股短暫的上漲行情。這次ＦＯＭＣ會議前夕，市場普遍期待當時鮑威爾的鴿派言論能寫進這次ＦＯＭＣ會後聲明內。結果，聯準會十二月如期升息一碼後，公布會後聯準會官員對未來利率動向預測的點狀圖後，華爾街發現聯準會在二○一九年的升息幅度將從先前的三碼變成二碼，預計二○二○年還有升息一次的可能。鮑威爾在會後記者會中表示，未來的升息進度將依據經濟數據和聯準會的模型來預估，將不受到政治力的干擾；他還表示，「縮表計畫不變」。這樣的宣示，與市場的想法有落差，遂引發ＦＯＭＣ會後美股的下跌。

鴿派力道不足

從聯準會決策官員角度來看，預估一八年美國的ＧＤＰ從三．一％降到三％，一九年ＧＤＰ預估從二．五％降到二．三％，對一九年ＧＤＰ預估降幅有○．二％，這樣的降幅的確不小，是聯準會願意把一九年升息次數從九月份ＦＯＭＣ會議時的三次降到二次，聯準會預估長期目標利率（中性利率水準）由九月的三％降到二．七五％。十二月聯準會升息後的聯邦資金利率已調高到二．二五～二．五％間。只要聯準會再升息一次，就會來到長期目標利率。

從美國商務部公布的美國實質ＧＤＰ數據，一八年前三季美國ＧＤＰ平均值三．二七％，可以確定一八年的美國ＧＤＰ要達到三％以上非常容易，就算一九年的經濟成長率下滑到二．三％，對聯準會而言也是可以接受的。所以一八年聯準會升息四次、一九年升息二次的升息進度看來也合理。最新美國失業率三．七％，具有通膨指標意義的薪資年增率已上揚到三．一％，美國消費者物價指數年增率二．二％，代表美國就業市場維持緊俏狀態，鑑於美國經濟穩定成長，雇主逐漸調高薪資符合現狀，以至於薪資年增率已突破三％。經濟數據呈現的是，美國景氣擴張已達到溫和通膨，縱使要讓聯準會傾向鴿派立場，但一九年還得要升息兩次可能才夠，否則像薪資年增率和消費者物價指數這類指標就可能持續上揚。

但華爾街市場可不這麼想！一八年十一月下旬鮑威爾的鴿派論後，市場期待聯準會一九年的升息幅度只要一碼就好。面對一九年的經濟前景，歐元區、日本和中國的經濟已明顯放緩，甚至一八年第三季日本ＧＤＰ還出現ＧＤＰ季減二．五七％、年增率為零成長的現象，還有美中貿易戰可能在一九年三月休戰期屆滿後再度開戰的機率很高。這些現象，會讓一九年的全球經濟和企業盈餘年成長率不如一八年，甚至於連美國的ＧＤＰ成長也可能受到明顯的衝擊，而聯準會一九年還要再升息二碼，加上鮑威爾會後記者會所說的，維持縮表計畫不變、持續降低聯準會資產負債表規模，目前聯準會每個月從市場抽走五百億美元。聯準會的這些動作，在華爾街投資人眼中不僅不是鴿派，還略帶鷹派色彩。華爾街分析師解讀，這次ＦＯＭＣ沒有暗示升息循環結束，也讓市場失望。

過去華爾街市場常常用金融市場價格的波動傳遞訊息給聯準會，一八年十月間美股從歷史高點回檔，當時的美股三大指數跌幅介於五．○七～九．二％間。主要下跌的理由是，美中貿易戰很難評估企業獲利成長，讓經濟成長前景變得更加不明確，十一月美國科技股受到蘋果財報不如預期也是一路下跌。市場很期待藉由聯準會的貨幣政策結果來扭轉市場趨勢。不過，這樣的想法令市場失望；聯準會主席鮑威爾甚至在記者會中認為，當前金融市場的波動不至於影響到景氣擴張。（全文未完）

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