先探／殖利率...股價守護神

歲末年終，全球股市卻相當不平靜，且對來年展望仍有相當疑慮，或可加強布局於營運穩定的息利股，較有守中帶攻的機會。

【文／黃俊超】

先盛後衰的二○一八年股市，就連聖誕節也難有歡樂氣氛，包含提前收工的聖誕夜，美國股市連續七根黑Ｋ棒，不僅跌破頸線，也將今年漲幅全數吐出，以整個十二月來看，道瓊指數至二十四日共計下跌三七四六點、幅度約為十四．六七％，而若從高點的二六九五一起算，跌點達到五一五九、十九．一四％。

其實也不僅美國股市今年由漲轉跌，在亞洲股市方面，日股自高點起算，最大跌點達五五○○點、二二．五％，而中國上證逼近今年低點，位於新加坡的Ａ五○指數則跌破整理平台探底中。相較之下，韓國與台灣修正在前，短線相對抗跌。另西德州與布蘭特原油價格也分別於十二月，出現十六．五％與十四．八％的跌幅。



或可布局具防禦性的息利股

市場已開始傳出牛市結束、進入熊市的說法，雖然是否成真仍舊有待觀察，不過一九年包含美中貿易戰的延燒、全球經濟成長是否趨緩、聯準會升息次數與美國經濟狀況、中國及新興市場的資金流動變化、原物料價格變動等不確定因素，都將是市場須面對課題，除了趨勢性操作外，防禦性布局也有其必要性。

價值與價格的關係，就如同經濟與股市的道理一樣，小狗縱然跑前、跑後，卻總是會回到主人身邊，然而，在價格變化的過程當中，除了營運狀況有好表現之外，若公司的股利政策夠穩健，且殖利率符合甚至高於預期，則將更有助於增加持股信心，當籌碼沉澱而相對穩定，股價波動的幅度也可望較為理性。

投資人參與除權息的重點，不光只是擁有高殖利率或是穩定的配發股利、股息，由於股利收入還必須要被政府課稅，因此至少要能夠完成部分填權息，才能夠有所獲利，若是股價能夠有完全填權息以上的表現，則才能夠算是真正享受到股利政策，否則都只不過表面的光鮮亮麗，等於是拿自己的錢補貼而已。

根據統計資料顯示，過去五年皆有配發現金股息個股，共有八四六家，不過能夠每一年，且順利於一百個交易日之內完成填息，卻僅只有一百檔個股，另外有二二六檔個股，則是有四次能夠在百日內填息，顯示超過半數公司，都無法於除息後百日內完成填息，因此，若填息機率不高，也可選擇棄息後買回。

附表為近五年能夠在除息後一百個交易日之內，就完成完全填息的個股，且平均殖利率在四％以上，絕大多數都是電子產業的中小型股，而當中有不少公司一八年營運都有不錯表現，一九年同樣也有望如往年一般，提出讓股東滿意的股利政策，倘若股價出現疑似修正過頭的狀況，或可逢低考慮承接的機會。

樞紐廠的信錦，過去數年ＥＰＳ都持穩在五元上下，現金股息近年也多在四．五元上，平均殖利率高達七．四二％，一八年前三季ＥＰＳ四．○九元，若以減資二五％後的股本計算，則約為五．三二元，法人預估全年可望挑戰六．五元，以平均配發率八五％換算，則現金殖利率將有機會來到八％的高水準。

近年微星在電競產業大放異彩，一八年前十一月營收較一七年同期雙位數成長，且前三季稅後純益達五三．六億元已超過一七年全年表現，相較於其他因虛擬貨幣挖礦商機崛起的板卡股，營運穩定成長顯得格外亮眼，又過去五年平均配發率達到八成，若以法人估計全年獲利推算，一九年殖利率有機會超過八％。

安全監控的彩富，雖然產業受到中國紅色供應鏈的衝擊，不過與晶睿唯二仍能每年獲利，且由於美中貿易戰影響，一九年或將有獲得轉單的空間。過去五年平均配息率約七八％，平均殖利率則有六．一％，一八年營運回溫，前三季ＥＰＳ二．一六元超越去年，預期一九年仍可望維持穩定殖利率表現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2019期》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載