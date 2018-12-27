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先探／謝金河：創造價值與損毀價值

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

二○一八年即將走入歷史，對全球投資人來說，一八年是波動十分巨大的一年，尤其是最後一個月份，美股出現崩潰般的下跌，道瓊指數在十二月下挫三七四六．二六，跌幅達十四．六七％，這是史上最慘的十二月跌勢，美國各大指數中，如S&P 500跌十四．八二％，Nasdaq跌十五．五二％，ＮＢＩ生技股跌十七．八七％，費城半導體指數下挫十三．七二％，全球主要市場的指數也下跌十四．一八％，這是金融海嘯以來，大家難得見到的一次重大跌勢。

在十月已領先大跌一段的大中華區股市，這次跌幅縮小，台股加權指數下跌四．一四％，ＴＰＥＸ跌四．五四％，摩台指數跌四．四一％，香港恆生指數跌三．二三％，國企指數跌五．二六％，中國滬深三○○跌五．四％，一八年最大跌幅逾四成的深圳Ａ股又跌四％，上海Ａ股也跌三．四七％，而在一八年表現突出的日經指數十二月也跟著美股重跌十四％，成為亞洲最慘烈的市場。

大同一把火燒了城門

國際股市風狂雨驟，而在台灣股市也出現大同集團面對經營權爭奪戰，林蔚山家族「自殘」的局面，為了逼退市場派的入侵，大同林家宣布華映重整，綠能債務協商，這個罕見「自殘」動作，像自家人在面對戰爭潰敗邊緣，放一把火把城門燒了，本來只剩零頭的華映股價，十二月重跌五九．八五％，綠能跌了五八．七六％，尚志跌三六．一七％，福華電子最慘一度跌到三．五二元，因為賣掉手上大同持股，股價彈升到四．八二元，但全月仍跌九．四％，福華有投資的麗清也跌十二％，在興櫃的尚志化學跌十七．三二％，最慘剩下二元，而主戰場大同成為焦土政策的主角，股價在這個月跌了三八％，最高從四二．四元殺到二二．九五元，跌幅超過三八％，這是台股最慘烈的集團。

一般投資人如果沒有把握可以隔山觀虎鬥，看看這場戰役會如何？在我看來這是一場滿盤皆輸的戰爭，只要看大同股價就知道了，從二○○○年到現在，經營績效不佳，股價長期在面額以下，這次王光祥代表市場派逼宮，大同股價跑到四○元以上，但從歷史最低的四．四三元來看，幾乎漲了十倍以上，這次市場派逼宮可以用股價來看勝負，假如現在兩軍在拔河，公司派打擊股價，市場派必須捍衛股價，假如市場派口袋深度不深，或只是一群烏合之眾，那麼大同公司派會得勝，如此一來，大同股價可能回到票面以下，長期乏人問津；反之，公司派若口袋深度夠，應該盡速召開股東大會爭奪經營權，那麼大同股價應該站在高檔。

對小股東來說，如果公司派得勝，那麼大同整個集團恐怕只剩半條命，尤其華映、綠能、尚志、尚化等可能沒有活下去的機會，小股東要有股票當壁紙的打算，投資股票，最怕是投資到一家像大同林家這種「毀棄價值」的經營者，小股東只有無言。

經營者應該創造價值

上周我參加了精誠資訊與錢櫃兩家公司董事會，看到用心經營、創造價值的經營者完全不同感受，精誠一八年前三季ＥＰＳ三．五七元，全年ＥＰＳ大約四．三元上下，從二○一四年以來，精誠已連續四年配出五元的現金股息，董事長黃宗仁期許前面五年配五元現金會加一些資本公積，以後配五元現金完全靠本業，精誠股本二六．九三九億元，帳上未分配盈餘有三五．五九億元，保留盈餘有五○．二七億，有足夠現金年年高配息，如果小股東連續十年投資精誠，可以拿到五○元現金，如果以現在股價六一元來算，大約十二年就可以從精誠拿到六○元股息，也就是說，十二年完全回本，大家如果把現金拿去銀行存定存，可以試算一下，十二年可領到多少利息收入？

我在精誠參加董事會，公司花了很多時間在審查稽核部門的報告，總經理林隆奮有很好的vision帶領公司員工挑戰新目標，今年他在董事會上報告說，雖然中美貿易戰導致全球經濟烏雲罩頂，但是精誠一九年本業仍有兩成以上成長空間…。精誠股價波動不大，但是經營者不斷為投資人創造價值。

另一家是錢櫃，在二○一○年因為大陸投資事業虧損，現金只配○．五元，後來減資三○％，股本從十九．五億元降為十三．六五億元，此時原經營團隊劉英及投資大股東富邦集團退出，練台生接手經營，錢櫃逐漸結束大陸投資事業，到二○一四年ＥＰＳ達五元以上，在二○一一年配三元，一二年配三．五元，此後連續三年配四元，這兩年是六元，也就是說從二○一○年迄今，八年之間錢櫃配出三一元現金，一八年前十一個月淨利十一．六七億元，ＥＰＳ八．五三元，有機會挑戰二○一五年全年淨利十二．六六億元新高紀錄，練台生董事長對成本控管非常用心，儘管結束了中國大陸投資事業，但錢櫃仍年年交出好成績。練董說，他希望錢櫃的股息只有增加、不要少；也就是說，錢櫃可以從每年配六元現金穩健往上提升，這是最好回饋股東的方式，難怪錢櫃很多小股東把錢櫃的股票當成傳家寶，相關企業好樂迪已連續五年配四元現金，這八年配出二七．五元股息。

另一家是上海商銀，從二○一一年起算，到一八年總共配出十．七三元現金股息，還加上一．四五元股票股利，最經典的一次是二○一一年上海商銀辦了一次一○○億元現金增資，給小股東按面額十元認購，上海商銀有不少中國大陸原始股東，經過戰亂已不可考，上海商銀又讓原股東按面額又增資一次，這次可以看出上海商銀榮家的大器，一八年上海商銀公積回補完畢，一九年拉高配息機率很高，如果配二元現金，殖利率約五％左右，這比銀行定存還好，這就是護城河概念，也就是企業每年分配給股東的現金股息創造的殖利率。

在過去大投機的年代，投資人喜歡追逐差價利益，這是短線投資人的最愛，但是如果套牢在沒有股息的股票上，那是一種折騰，漲到四八六元的基亞，漲到七五五元的浩鼎，如果高檔套牢的人，完全沒有股息股利可分配，套牢的人是永遠套牢，沒有任何回報，當年理財聖經的作者說，股票可以隨時買，不要賣，這是指像上海商銀、錢櫃、好樂迪、精誠這樣高殖利率的公司，也就是大環境不佳的護城河概念股。

穩定配息的護城河概念股

最近有投資人問我說，有沒有類似錢櫃、好樂迪這樣的公司？台股很多小而美的企業具有這種護城河特質，例如仲琦旗下的互動，過去五年股息在三．二到四元之間，比較不規律，不過一八年減資二○％，股本從四．六二億減為三．六九億，一九年配息力道將增加。互動是電信設備系統服務商，主要客戶是思科，仲琦持股四七．七％，一八年前三季ＥＰＳ三．三九元，全年約四．五元，目前股價在四五元左右，本益比約十倍，互動帳上有一．三七億未分配盈餘，保留盈餘二．四八億，以三．六九億股本來看，未來仍具穩定配息能力，這是值得注意的護城河概念股。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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