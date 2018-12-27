美明年升息2次　法人：公債殖利率曲線恐再次倒掛



▲聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／台北報導

近期美國3-5年期的公債殖利率曲線率出現倒掛，引發市場對經濟衰退的擔憂。外資分析師跟法人都表示，殖利率曲線倒掛對「經濟衰退」機率存在一定的領先性，是可以搭配作為經濟趨勢的判斷。

統計1955年至今，美債10年期與1年期殖利率以及5年期與3年期殖利率發生過10次倒掛，其中9次倒掛後18個月美國就陷入經濟衰退。顯示美債10年期與1年期以及5年期與3年期殖利率倒掛，對經濟衰退、信貸危機具有較強的預測能力。不過，一般來說兩個債券期限之間的差異越短，差價就會越小，因此5年減去3年將首先反轉。

近日形成倒掛的近因主要在於，美國聯準會（Fed）多次升息之後，市場對於最近Fed官員的鴿派談話及對美國經濟放緩的預期，使得明年升息預期快速降低，短債需求下滑推升短債殖利率。此外，美國長期債券期貨空單大幅回補，壓抑長債殖利率的上漲空間，造成長短債利差出現倒掛。



觀察1-10年公債殖利率曲線，自11月以來，10年期公債殖利率下跌30bps 至2.85%，1年期下跌1bps 至2.68%，二者利差縮窄至17bps。公債殖利率曲線迅速走平、利差縮窄至較低水準，市場擔憂殖利率曲線倒掛後，美國經濟衰退將隨之而來。而此次殖利率曲線快速的走平，正是市場反應美國經濟週期動能放緩的轉折。

富邦證券提醒，如果明年再升息2次，可能就很有機會看到1-10年期公債殖利率曲線的倒掛。而美債殖利率曲線倒掛的也是反應市場對未來經濟增長和通膨缺乏信心。

富邦證券表示，而明年聯準會可望採取更謹慎的升息動作，美國公債殖利率走高的壓力將逐步減輕，有利於美國公債的價格表現，以公債為投資標的ETF投資組合屆時亦將因而受益良多，因此對追求固定收益的投資人而言，可逐步將部分資金逢低配置固定收益型的ETF標的。