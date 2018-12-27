機會和風險並行　群益看好明年科技股　

▲群益投信台股基金經理人沈萬鈞 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

2018年將劃下句點，回顧這一年全球金融市場表現波動劇烈。群益投信表示，展望2019年隨著美中貿易問題因取得90天談判期而可望有所轉圜，聯準會明年升息次數可能由3次降為2次，加上市場也已逐漸反映經濟增速將放緩的事實，且經濟成長也只是回歸常態。

群益投信認為，台股方面儘管2018年表現受到壓抑，但在科技創新趨勢引領，以及殖利率優勢下，明年度仍看好有表現契機。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，美中貿易關係演變、聯準會升息步調、外資籌碼動向等仍將持續牽動接下來台股表現，因此在台股布局方面，沈萬鈞建議，可從殖利率的角度來進行布局，可留意殖利率在6%以上之個股。

此外，沈萬鈞表示，科技股在產業創新處在十年大循環的轉折點，新趨勢的發展和新需求的產生料將帶動新一波漲幅，因此仍持續看好績優且有展望的成長型公司表現。

沈萬鈞進一步指出，產業方面，建議可持續關注5G和AI相關類股，其中5G平台佈建基礎建設，將有助於伺服器、交換器、IC需求長線增溫，射頻元件的需求也將受到帶動。

長期來看，沈萬鈞表示，除了AI和5G，相關的供應鏈如數據傳輸、運算晶片等成長前景值得期待，類股表現可持續留意。而電動車產業在全球需求升溫，銷售量年年增長之下，相關供應鏈表現亦可關注。