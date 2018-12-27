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先探／2019選股起手式

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（圖／先探投資週刊 提供）

國際股市第四季輪跌，美股更是嚴重補跌，不過跌幅已深、醞釀反彈，重要的是選股方向─趨勢股及價值高殖利股將抬頭。

文／方亞申

國際股市大多數一八年只打了上半年好球，下半年「被嚴重逆轉」，國際資金先是拚命減碼新興市場，尤其第四季包括台股、韓股及歐股都在加速減碼，第四季中十月份更是大幅出貨。以台股為例，十月份外資賣超一四二九．九億元，若加上櫃買市場則減碼超過一千五百億元，是歷史第二大減碼月份，台股當月也從一一○○○點大跌最深至九千四百點，當月跌點則高達一二○四點，或是十．九四％。外資新興市場賣超告一段落，再來就輪由原先最強的美股下跌，十月道瓊、標普、Nasdaq下跌五～九．二％，經過十一月小反彈，十二月再大跌，尤其美中貿易戰開打，原本跌最凶的中國股市反而在國家隊進場護盤下未再創新低，但美股十二月則在聯準會對升息看法及國內內政問題下，由原先總市值第一名的蘋果領跌，工業股則是開拓重工、波音大跌，而蘋果總市值從超過一．一兆美元，下跌至七千億美元以下，大減超過三七％，連稱讚蘋果營運模式不遺餘力、一直加碼的股神巴菲特也套牢。蘋果第一名總市值寶座拱手讓給微軟，降至第二名。

最重要的是道瓊指數今年已呈現嚴重負報酬，與標普指數今年都是下跌超過十一％，Nasdaq跌幅逼近十一％，單單十二月道瓊就下跌三七四六點，或十四．六六％，幾乎創下一九三一年以來新紀錄，應該是終結美股長達十年的多頭上漲走勢。近來最大爭議點在於美中貿易大戰，從開戰到川習會和談，再到華為財務長孟晚舟被扣留到交保釋放、中國恢復買進美國大豆、汽車關稅從四○％降至十五％，也重新開放美國石油進口，打打談談，最近的結論是美國開始對中國留校察看，到明年三月二日。

一八年尾聲，全球股市表現都不好，中國上證指數下跌約二四％、深圳下跌約三三％，尤其第四季以來利空多於利多，從新興市場到最強的美國都不支下跌，不過賣壓提前釋放，反而有利一九年第一季資金回流，重要的是選股方向，由於經過一輪大跌，市場趨於保守，未來價值、高值利率股將抬頭，當然科技趨勢股也具長線保護！

全球央行看法保守

美中貿易變數，令市場傾向退出風險性資產，連油價都在十一月大跌二成，地緣政治效應，在制裁全球產油量第二名的俄羅斯後油價反彈無力，每桶跌到四四美元上下震盪，年度總計下跌約二二％，若從高檔計算更是大跌四成。再者最近中國、日本、歐洲到美國ＩＳＭ製造業指數全部下降；中國工業生產年增五．四％，不如分析師預期的年增五．九％。美國十二月ＰＭＩ初值五三．九，低於十一月五五．三，也較市場預期五五．一還低；而十二月歐元區ＰＭＩ初值由十一月的五二．七降至五一．三，創下四年來新低。時序即將進入年底之際，各國央行卻無法快樂地迎接新年，相繼表示對一九年經濟展望感到憂心，警告全球經濟將進入高度不確定時期。在歐洲央行決議年底結束量化寬鬆（ＱＥ）政策之際，ＥＣＢ總裁德拉吉同時表示，經濟成長的風險正在攀升。

Fed開會結果升息一碼，結論是未來將以數據為主，一九年約是升息兩碼，市場卻不領情大跌反應，引來川普有意Fire包威爾。主要工業國家基本面都不好。一八年第四季真的不同於以往歡樂的過年氣氛。不過目前並不像二○○八年金融風暴，美國經濟成長有疑慮，但民間消費還是很強，且油價大跌也降低通膨機率。而川普一向將股市當為政績，一八年股市或個股都大跌作收，一九年將是二○二○年總統大選前一年，一般上漲機會較大，以目前各大經濟體來看還是美國最好，儘管不少人認為新興市場已經下跌，但許多產品還是以美國為出口重心，未來還是要看美股臉色，而主要觀察標的就是「尖牙股」─蘋果、微軟、亞馬遜、臉書加上工業股開拓重工、波音等。另外，銀行一八年表現不如預期，走勢是否持穩也是觀察所在。

較好一點是，國際資金都很謹慎，一有風吹草動就減碼，第四季以來從新興市場到西方工業國家，都已經一輪大幅度減碼，各公司嚴控庫存，這點從外資提早喊出注意電子業庫存開始，各公司都積極降低庫存量，砍單從下游蔓延到上游，提前因應也是對的，只要市況需求好轉，未來就有補貨行情。且巴隆（Barron's）金融周刊報導，不少策略師認為，美股一九年展望較亮麗，一八年市場動盪也讓股市本益比降至約十三倍，約低於長期平均值。預測標普指數可能上漲約十％，因許多逆風因素都可能會消失。一旦美股回升，有助激勵包括台股在內的亞股動態。

台股蓄積未來反彈機會

外資為了要過節，提早從十月起陸續減碼，以台股為例，十二月以來外資進出就明顯減少，但受美股下跌影響還是賣超近七八○億元，全年上市櫃合計賣超逾三千五百億元，僅小於○八年的四千七百億元。一九年新的一年開始，投資機構又要重新布局；而台灣經過十月大跌千點後，最近雜音陸續出現，包括大摩調降台股一九年獲利、號稱地表最強的蘋果分析師發布最新報告，二度下修一九年第一季iPhone出貨量約二成，並預期一九年iPhone銷售將較一八年下滑五～十％，連續兩年衰退。iPhone銷售狀況不佳，恐衝擊大立光。而半導體景氣走下坡，外資摩根士丹利先前調降多檔半導體評等，最新報告再度看淡記憶體報價，調降台廠中的南亞科、群聯評等。

從鴻海出貨蘋果減量、外資調降半導體評等，可成、康控ＫＹ、力成等都中槍，連上游最好的台積電也難逃被降評。而華碩第四季將認列一次性虧損六二億元，轉盈為虧、華映無預警申請重整。被動元件國巨也被外資看淡，幾乎把大多數外銷型電子權值股都調降過一輪。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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