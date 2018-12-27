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客運業違反7休1是常態　立委批貿然鬆綁出事「部長你扛得起嗎？」

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▲賴清德赴立法院備詢 環保署長李應元 經濟部長沈榮津 勞動部長許銘春 法務部長蔡清祥交通部次長王國材 立委陳學聖、江啟臣▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長許銘春 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部長許銘春今（27）日赴立法院衛環委員會進行專案報告，多位立委關心交通部期盼鬆綁客運業鬆綁七休一規範，許銘春再三強調「沒有安全就沒有彈性」，不過立委質疑，勞動不是否能夠堅守立場、嚴格把關，未來若發生交通事故「部長你扛得起嗎？」

立委陳曼麗質詢時指出，過去客運業因勞檢被開罰主要項目分別是，延長工時、沒有排到七休一、沒有給付加班費，進一步觀察過年期間因疲勞駕駛所產生的道路事件多達300多件，勞動部會以什麼規格要求交通部所提的配套措施。

勞動部長許銘春表示，針對此案最大考量仍是安全，經勞檢發現超時工作、沒給加班費等缺失，則會看交通部如何提配套，一定要確保司機、乘客及用路人的安全無虞，不過由於目前尚未收到交通部的配套，只要補件後評估認為沒有問題，至少會預告1個星期。

▲▼公車,公車族,公車站,乘客,客運,通勤,交通,大眾交通工具,公共運輸,轉乘。（圖／記者李毓康攝）

▲為因應春節9天連假，交通部研擬客運業鬆綁七休一，規劃司機最多可上10天班。（示意圖／記者李毓康攝）

勞動部24日召開勞動基準諮詢會，其中最為關注的議題正是交通部針對春節期間客運業鬆綁七休一，司機最多可連上10天班。立委蔣萬安詢問，交通部提出相關配套措施，是否還會召開勞動基準諮詢會？許銘春對此回應，「我們不會再開」，前天會議已有充分討論，因此後續會看配套措施夠不夠安全。

蔣萬安進一步表示，堅決反對鬆綁七休一向來是他的立場，從數據來看，前10大違反勞基法企業，有5家是運輸倉儲業，違反七休一幾乎是常態，平常連例假七休一都做不到，如今卻要春節連假要鬆綁七休一，直接違法變合法，更直言客運業不該開放，就怕蝶戀花事件再度重演，「未來每一年春節期間任何一件駕駛過勞造成的事故，部長你扛得起嗎？」希望勞動部堅守立場不要貿然開放。

此外，立委王育敏直說，勞動部長所謂的安全底線是什麼，業者想打破七休一，那勞動部允許的程度是八休一、九休一還十休一，每天司機允許的工作時數是8、9、10小時，連續工作和每天工作時數的安全底線為何。許銘春則說，「我不能讓你九休一，每天工作12小時，這不可能」，客運業想要鬆綁七休一，配套措施一定要讓駕駛是在身心安全狀況下。

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關鍵字：勞動部,許銘春,客運,七休一,交通部,春節,蝶戀花,蔣萬安,王育敏,陳曼麗

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