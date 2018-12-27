　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

自行車雙雄美利達盤中股價上漲逾7%　法人估電動車明年貢獻營收上看110億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲受惠電動自行車外銷暢旺，美利達今年前三季獲利三級跳，法人看好後市表現。圖為外國買主對美利達自行車表示讚賞。（圖／翻攝自外貿協會官網）

▲受惠電動自行車外銷暢旺，美利達今年前三季獲利三級跳，法人看好後市表現。圖為外國買主對美利達自行車表示讚賞。（圖／翻攝自外貿協會官網）

記者林淑慧／台北報導

無畏美中貿易戰威脅，自行車族群受惠電動車外銷歐美持續暢旺，近期業績表現持續看好，推升股價走勢；其中，自行車雙雄的美利達今（27）日盤中股價大漲，每股最高來到142元、漲幅達7.58%；法人表示，美利達前三季獲利三級跳，看好後市表現。

法人表示，自行車族群的營運目前面臨兩大風險，一是受到共享單車衝擊，大陸市場衰退，其次則是美中貿易戰帶來的衝擊。不過，美利達已解決缺料問題，短期利空疑慮已消除，近二個月來月產量達12000台，預估今年全年目標14萬台可望順利達成。

▲歐美人士對於電動自行車接受度日漸提高。（圖／美利達車隊提供）

▲歐美人士對於電動自行車接受度日漸提高。（圖／美利達車隊提供）

另外，受惠歐美電動自行車蔚成風潮，法人指出，美利達明年電動自行車出貨上看20至22萬台，年增四至五成，預估營收貢獻上看110億元，年增48.6%；另外，看好電動自行車的毛利率可望因規模經濟逐漸提升，長線成長可期，可望挹注公司營運表現。

法人指出，美利達的電動自行車單價，平均落在1400至1600美元之間，最高可達3000美元，售價是傳統自行車的三倍，明年隨著電動自行車銷售持續暢旺，預估將帶動整體自行車單價成長5%至10%，可望推升全年營收成長三成。

依據財報，美利達今年前三季每股稅後純益（EPS）為4.07元，年增逾42％；今年累計前10月外銷歐美的電動自行車已達達11.7萬台、年增近七成，推升電動車營收占整體比重提高至三成，為第四季營運持續增添柴火。

ET快訊
讓道做愛心！早產嬰罹腸炎花蓮→台大　紅斑馬開路護送
斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！小鬼公開躺肩依偎照
獨／警專4千多生爽休6天　A型流感人數暴增罕見放隔離假

關鍵字：美中貿易戰,自行車,美利達,共享單車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

川普喊話奏效＋美企獲利強勁　謝金河：美股多頭最大助力

影／群創供應商易發精機初次上櫃　今起競價拍賣　底價26.32元

超商雙雄備戰跨年商機　台北市信義區上看百萬人潮　韓流發威夢時代也成一級戰區

韓國瑜喊停輕軌二期　中鋼：新市府正在申請變更路線

漢翔新專技中心今日落成　全部使用國產工具機　東台等四廠家受惠

韓國瑜喊停輕軌二期　林義守：輕軌將造成「更塞車」建議修改路線

中鴻調降1月內外銷盤價　跟進中鋼降價腳步　期待農曆年後反彈

智能櫃業者搶攻聖誕商機　用這櫃玩「交換禮物」　以物易物創造新價值

長榮航空小金雞　航太、航宇合併案　延至明年二月底上路

鑫盛新劇「大約是愛」告捷　累積點擊量上看10億次 法人看好明年營收翻倍

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

「龍德造船」蘇澳港建新廠　拚世界級船廠目標

2018最賺海外基金排名出爐　冠軍報酬率高達12%

股民笑了！台股飆漲162.57點收9641點　權值股振奮多頭領漲　

機會和風險並行　群益看好明年科技股　

客運業違反7休1是常態　立委批貿然鬆綁出事「部長你扛得起嗎？」

自行車雙雄美利達盤中股價上漲逾7%　法人估電動車明年貢獻營收上看110億

擊退台灣團隊...拿下600億台北雙子星案　「神秘大亨」背景曝光

影／集保行動支持藝術創作　30萬大獎鼓勵青年學子

川普喊話奏效＋美企獲利強勁　謝金河：美股多頭最大助力

12月消費者信心指數創16個月新低　投資股票跌最深

開車免帶鑰匙！Hyundai推「指紋辨識」技術　按就知道你是誰

韓會勝選「5小編立功」！平均年齡25歲...韓冰揭「2致勝關健」

收教召令就買機票？國防部：年初公告名單　年內出國不核予免召

防疫漏洞！林昶佐：「飼料添加物」恐有非洲豬瘟病毒

毛孩肉球散發爆米花香？「殘酷真相」公開：要注意清潔啦～

17歲兒「全扛」哭了　陸元琪泛淚：你還是個孩子

惡駕駛違規不服指揮　二度硬闖擦撞義交逃逸

立委轟188台「網購機台」養蚊子、過時！中華郵政：明年不增設

齊名BTS入圍葛萊美獎！　「台灣這組樂團」搶同獎項

「龍德造船」蘇澳港建新廠　拚世界級船廠目標

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

財經熱門新聞

市值千億電商巨頭遭多重夾擊身陷..

好爽！每位員工「年終」超過40..

美光搶人才！起薪碩士5萬起跳

只剩1個月　40萬家沒完成洗防..

聯發科AI晶片P90　打趴高通..

韓國瑜喊停輕軌二期　中鋼：新市..

絕地大反攻！台股封關倒數2日　..

客運業鬆綁七休一　勞長：沒安全..

大同股災　董座恐遭假扣押

方便鴻海合作半導體　夏普分拆晶..

上班路過花100元買1注彩券　..

電子支付可望大開放　街口跟LI..

嚴凱泰追思音樂會　將於1月25..

擊退台灣團隊「神秘大亨」背景曝..

更多熱門

相關新聞

影／群創供應商易發精機初次上櫃　今起競價拍賣　底價26.32元

精密製程設備大廠易發精機，二年前大舉投入半導體產業，打入全球晶圓代工大廠的供應鏈，公司預計明年一月中旬掛牌上櫃，今（27）日起將辦理承銷股票競價拍賣，競拍底價每股新台幣26.32元。

救日本經濟！安倍呼籲企業界應該要加薪

今年投資衝破2.2兆　這3產業最夯

周天瑋／中美之爭是修氏陷阱？還是新冷戰？

伊凡卡、貝克漢坐的家具它做的 商億併購泰、美企業因應貿易戰

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

隋棠產後6天跑趴超狂！

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

蘇貞昌同意接任行政院長

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面