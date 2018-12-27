自行車雙雄美利達盤中股價上漲逾7%　法人估電動車明年貢獻營收上看110億

▲受惠電動自行車外銷暢旺，美利達今年前三季獲利三級跳，法人看好後市表現。圖為外國買主對美利達自行車表示讚賞。（圖／翻攝自外貿協會官網）

記者林淑慧／台北報導

無畏美中貿易戰威脅，自行車族群受惠電動車外銷歐美持續暢旺，近期業績表現持續看好，推升股價走勢；其中，自行車雙雄的美利達今（27）日盤中股價大漲，每股最高來到142元、漲幅達7.58%；法人表示，美利達前三季獲利三級跳，看好後市表現。

法人表示，自行車族群的營運目前面臨兩大風險，一是受到共享單車衝擊，大陸市場衰退，其次則是美中貿易戰帶來的衝擊。不過，美利達已解決缺料問題，短期利空疑慮已消除，近二個月來月產量達12000台，預估今年全年目標14萬台可望順利達成。

▲歐美人士對於電動自行車接受度日漸提高。（圖／美利達車隊提供）

另外，受惠歐美電動自行車蔚成風潮，法人指出，美利達明年電動自行車出貨上看20至22萬台，年增四至五成，預估營收貢獻上看110億元，年增48.6%；另外，看好電動自行車的毛利率可望因規模經濟逐漸提升，長線成長可期，可望挹注公司營運表現。

法人指出，美利達的電動自行車單價，平均落在1400至1600美元之間，最高可達3000美元，售價是傳統自行車的三倍，明年隨著電動自行車銷售持續暢旺，預估將帶動整體自行車單價成長5%至10%，可望推升全年營收成長三成。

依據財報，美利達今年前三季每股稅後純益（EPS）為4.07元，年增逾42％；今年累計前10月外銷歐美的電動自行車已達達11.7萬台、年增近七成，推升電動車營收占整體比重提高至三成，為第四季營運持續增添柴火。