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擊退台灣團隊...拿下600億台北雙子星案　「神秘大亨」背景曝光

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▲南海控股董事會主席于品海。

圖文／鏡週刊

曾流標5次、總投資金額逾600億元，有世紀標案之稱的「台北雙子星」，今（27）日上午10點北市府捷運局開出價格標，據知情人士透露，由以香港上市公司南海控股于品海為首，攜手馬來西亞柏威年集團的外資團隊出價最高，成為最優申請人，成功奪得台北雙子星標案，台灣許崑泰的藍天電腦與宏匯集團則為次優申請人。

台北雙子星案標案唯二投標團隊都已在本月24日通過規格標，今早開出的價格標價高者就為最優申請團隊，南海領軍的外資團隊需先成立專案公司且繳交30億元的履約保證金，在與北市捷運局議約後，明年3月底才會與北市府簽約，萬一議約不成，則由許崑泰團隊遞補。

據了解，北市府為了保障公益，議約時會加上一些「審定條件」，這對申請人來說是個考驗。而今日開標結果也要待台北市長柯文哲核定後才公告，最快時間可能為明天（28日），也可能因逢元旦連假，至明年1月初才正式公布得標者。

台北雙子星案由南海于品海拿下，他所領軍的團隊也在日前公布設計模型。

台北雙子星這次價格評分項目包括C1、D1兩塊土地地主的最低分配比率，以及每月給地主的回租租金，前者占比35％、後者30％，也就是說分配給地主的產權越多、租金越高者，得分就越高。

據了解，全案底價為C1分配率55％、D1分配率50％、租金每坪1700元。于品海團隊的出價為C1分配率66.4％、D1分配率66％，平均每坪租金2602元，拿下90分；藍天宏滙的出價則為C1分配率63％、D1分配率50％，平均租金每坪2500元，得到82.6分。

位於台北車站旁，有六鐵共構優勢的台北雙子星開發案，自2006年起，12年間歷經5次流標，2013年郝市府期間還發生重大弊案，去年底柯市府啟動第6次公開招標，共吸引300多家公司參與說明會，國內大型壽險、建設公司等共5組團隊都曾表達投標意願，但最後出手投標的只剩自稱台灣囝仔的許崑泰，及來自香港的影視大亨于品海。

藍天宏匯高層人員表示，出於信心和使命感，許崑泰董事長帶領團隊，經過一年多的準備，結合國際、國內一流頂尖團隊，投入台北雙子星，這個象徵台灣新門戶的指標開發案。

「非常感謝自投標以來，各界給予我們的支持與肯定。投資台灣是我們一直以來的發展方向，我們會繼續努力，打造台灣的驕傲。」藍天宏匯高層說，「透過今天的價格評比，已訂出我們兩組投資人和市府議約的順序。不論雙子星花落誰家，衷心希望全體市民一定要是最後、最大的贏家。」


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關鍵字：鏡週刊,雙子星案,于品海

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