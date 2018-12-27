　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 威廉王子,凱特王妃,哈利王子,梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 肢體語言專家認為，兩人是以政治人物常用的方式交流，試圖展現「我們很團結」成份居多。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國王室成員25日一同出席耶誕節禮拜儀式，人稱「王室F4」（Fab Four）的威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦當天並排亮相，其中凱特與梅根兩位王妃有說有笑、互動頻繁，似乎打破流傳許久的妯娌不合的傳言。不過，據《每日郵報》報導，肢體語言專家詹姆斯（Judi James）表示，兩人是以政治人物常用的方式交流，試圖展現「我們很團結」成份居多，「演得太用力了。」

▼ 依序為威廉王子、凱特王妃、梅根王妃、哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國威廉王子夫婦和哈利王子夫婦昨日參加聖誕彌撒後並肩離開。（圖／達志影像／美聯社）

多位王室成員25日依照傳統前往聖馬利亞瑪德琳教堂（St. Mary Magdalene Church）出席耶誕節禮拜儀式，英媒先前報導，英國女王希望家族成員能在人民面前展現和諧的印象，於是告誡凱特與梅根將不合放下。兩位王妃當天不時相視而笑，梅根還「輕拍」大嫂的背部。不過，詹姆斯認為，這是許多政治人物常常運用的動作，意味著「尋求認同」。

詹姆斯指出，凱特平日出席活動時，臉上總是掛著優雅、輕鬆的微笑，然而當天的笑容有些壓抑，似乎覺得「我們被迫要演這齣戲很可笑」。此外，從威廉王子與哈利王子不自在的肢體也可看出端倪，當天兩兄弟目光從頭到尾沒有交集，也都把手插在外套口袋裡。專家指出，他們兩人平常公開亮相時總是互動頻繁，也會不時交換一些「只有我們聽的懂」的小笑話。

▼ 從威廉王子與哈利王子不自在的肢體語言也可看出端倪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 威廉王子,凱特王妃,哈利王子,梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
讓道做愛心！早產嬰罹腸炎花蓮→台大　紅斑馬開路護送
斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！小鬼公開躺肩依偎照
獨／警專4千多生爽休6天　A型流感人數暴增罕見放隔離假

關鍵字：凱特,梅根,英國王室

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

我不是白髮魔女！殺夫伴屍20年　長期家暴讓她變怪物

男孩要錄聖誕老人！ 狗狗偷送「神秘大禮」　結局讓網友都笑了

多疑人妻返家抓「小三」　撞見15歲女兒和丈夫躺床上

世界第一人！美冒險家54天獨自橫跨南極洲　英陸軍完成友遺願緊追在後

青瓦台遭疑「監視平民」！檢方大動作搜查　文在寅上任後第一次

華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

我不是白髮魔女！殺夫伴屍20年　長期家暴讓她變怪物

男孩要錄聖誕老人！ 狗狗偷送「神秘大禮」　結局讓網友都笑了

多疑人妻返家抓「小三」　撞見15歲女兒和丈夫躺床上

世界第一人！美冒險家54天獨自橫跨南極洲　英陸軍完成友遺願緊追在後

青瓦台遭疑「監視平民」！檢方大動作搜查　文在寅上任後第一次

華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

新科議員鍾沛君婚變　「選擇回到好朋友，共同保護女兒」

馬英九難捨昔日夥伴　讚江丙坤建海基會新樓自行募款

歐陽娜娜開心放寒假　「豬鼻子」上身裝可愛

搭車見男褲管掉出「子孫包」　他尷尬問：該提醒他東西掉了嗎

柯瑞平均每場跑4公里　UA Curry 6搭載頂級中底減緩負擔

醒吾將印尼生當「廉價外勞」？教育部：屬實將列入專案輔導

蔡英文不知「放管」？　范世平解析2關鍵大酸：「最愚蠢聲明」

新設微型感測器建功　南市查獲6件空污違法排放

迷你換牙柴直盯電腦　學習「認識牙齒」看到歪頭：好難

晶片身分證當「鑰匙」數位識別　陳美伶：2020年下半年全面發放

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

國際熱門新聞

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

花豹拖走3遂童　找到只剩無頭屍

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

美股道瓊大漲1086點直飆5%

殺夫伴屍20年　家暴讓她變怪物

女童拔牙　麻醉退了竟吐「拳頭大..

日本今早再處決2名死刑犯

152越客來台「消失」事件登上..

凱特王妃表妹聖誕PO艷照回饋粉..

川普突訪伊拉克　親自感謝派駐美..

川普為何要從敘利亞撤軍？

她13歲被綁架...救出時已4..

65歲印度婦成最老母親　孩子爸..

更多熱門

相關新聞

英2王妃凱特和梅根公開亮相有說有笑

英國2位王妃凱特（Kate Duchess of Cambridge）和梅根（Meghan Duchess of Sussex）近來妯娌不合的流言瘋傳，不過2人於25日一起出席了耶誕節禮拜儀式，公開亮相時有說有笑，互動相當親密，打破外界關於2人「不合」的流言。

王室交換禮物　哈利送超搞笑浴帽

CNN精選年度全球好事梅根也入選

「巨星夫妻」當哈利王子小孩乾爹乾媽

梅根太有主見　凱特淚灑試衣間

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蘇貞昌同意接任行政院長

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

隋棠產後6天跑趴超狂！

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面