凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

▲ 肢體語言專家認為，兩人是以政治人物常用的方式交流，試圖展現「我們很團結」成份居多。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國王室成員25日一同出席耶誕節禮拜儀式，人稱「王室F4」（Fab Four）的威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦當天並排亮相，其中凱特與梅根兩位王妃有說有笑、互動頻繁，似乎打破流傳許久的妯娌不合的傳言。不過，據《每日郵報》報導，肢體語言專家詹姆斯（Judi James）表示，兩人是以政治人物常用的方式交流，試圖展現「我們很團結」成份居多，「演得太用力了。」

▼ 依序為威廉王子、凱特王妃、梅根王妃、哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）



多位王室成員25日依照傳統前往聖馬利亞瑪德琳教堂（St. Mary Magdalene Church）出席耶誕節禮拜儀式，英媒先前報導，英國女王希望家族成員能在人民面前展現和諧的印象，於是告誡凱特與梅根將不合放下。兩位王妃當天不時相視而笑，梅根還「輕拍」大嫂的背部。不過，詹姆斯認為，這是許多政治人物常常運用的動作，意味著「尋求認同」。

詹姆斯指出，凱特平日出席活動時，臉上總是掛著優雅、輕鬆的微笑，然而當天的笑容有些壓抑，似乎覺得「我們被迫要演這齣戲很可笑」。此外，從威廉王子與哈利王子不自在的肢體也可看出端倪，當天兩兄弟目光從頭到尾沒有交集，也都把手插在外套口袋裡。專家指出，他們兩人平常公開亮相時總是互動頻繁，也會不時交換一些「只有我們聽的懂」的小笑話。

▼ 從威廉王子與哈利王子不自在的肢體語言也可看出端倪。（圖／達志影像／美聯社）

