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影／集保行動支持藝術創作　30萬大獎鼓勵青年學子

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記者劉姵呈／台北報導

集保結算所日長期投入社會公益，近來也將觸角延伸到藝文領域，過去就以實際行動支持本土傳統藝術《紅盒子》紀錄片，現在也舉辦「集思廣義．當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動頒獎活動，鼓勵青年學子藝術創作，並提供集保辦公會議室的公共區域作展覽，並於今（27）日舉辦頒獎活動，以高額獎金30萬元獎勵得獎的學生。

集保結算所林修銘董事長表示，希望藉由第一屆辦理徵件活動鼓勵青年學子透過藝術創作，發掘社會所面臨各項議題，開拓世界多元視野，也期望發展全民生活美學。未來集保將持續支持藝文活動，發掘具潛力的青年明日之星，鼓勵文創產業，達到文化與社會交流目標。

協辦單位台灣美術館館長暨中華民國藝評人協會理事長林志明也肯定集保對於藝術領域的支持，他說：「集保是個B2B的單位，參與的客戶大多是金融界的高層，但集保也在董事長林修銘帶領下做了很多金融科技或其他跨界的合作。」林志明表示，不僅僅是頒獎完提供參觀而已，後續還有很多延續性的推廣、維護藝術作品、教育推廣工作，顯見集保對企業社會責任與文創產業的重視。

▲▼集保結算所舉辦「集思廣義．當代藝術賞」頒獎活動，與得獎學生合影留念。（圖／記者劉姵呈攝）
▲集保結算所舉辦「集思廣義．當代藝術賞」頒獎活動，與得獎學生合影留念。（圖／記者劉姵呈攝）

▲▼集保結算所舉辦「集思廣義．當代藝術賞」頒獎活動，與得獎學生合影留念。（圖／記者劉姵呈攝）
▲集保結算所舉辦「集思廣義．當代藝術賞」頒獎活動，除了高額獎金外，也開放辦公會議室等區域提供擺放學生得獎作品，以行動支持藝文創作。（圖／記者劉姵呈攝）

集保表示，「集思廣義．當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動，於今年7月至8月受理報名，有172位全國大學院校藝術相關科系學生，提出324件優秀作品參賽，經過專業共3階段評審，選出1名首獎名、1評審團特別獎及8名優選。

該全國性藝術品作品徵件活動，獲獎學生、指導教授及家長，以及金管會證期局王詠心局長、台灣美術館館長暨中華民國藝評人協會林志明理事長及評審委員等親臨現場，為獲獎學生頒獎及合影留念。

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關鍵字：集保結算所,林修銘,藝術,社會企業,CSR,林志明

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