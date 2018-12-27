正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

▲ 乘客里奇（Mike Levy）在機上得知哈爾（Hal Vaughan）的故事後，決定來張自拍並分享故事到臉書上。（圖／翻攝Mike Levy臉書）

國際中心／綜合報導

美國1位父親哈爾（Hal Vaughan）因為思念正妹空服員女兒沃恩（Pierce Vaughan），決定搭乘達美航空從佛羅里達（Florida）底特津，以及底特津飛往麻薩諸塞州（Massachusetts）的班機，在機上陪伴女兒歡度聖誕節。哈爾旁邊的男乘客里奇（Mike Levy）也在得知這段溫馨的小故事後，感動地與哈爾合照，並分享到臉書上祝他們聖誕快樂！

根據Metro報導，當時里奇搭乘佛羅里達飛往底特津的航班時，得知哈爾此趟旅程的目的是陪伴正妹空服員女兒度過聖誕節，讓他決定把故事分享到臉書上表示，「我幸運地在回家的班機上坐在哈爾旁邊」，但她女兒是空服員，不得不在聖誕節工作，因此哈爾決定和她一起度假，共度聖誕節，「多麼棒的父親！」

▼ 哈爾有個漂亮的正妹空服員女兒。（圖／翻攝Pierce T. Vaughan臉書，下同。）

里奇也在貼文標記哈爾的老婆金帛麗（Kimberly），向她表示哈爾一切順利，甚至還在其中一趟的航班上坐在頭等艙內享受。因為根據達美航空的網站顯示，公司員工和「符合條件的家庭成員」都能享有免費和優惠的旅行優惠。沃恩也在事後感謝公司提供的優惠，讓她爸爸可以幸運地完成計畫，同時向里奇感謝「讓我們知道這件事有多酷」。

許多網友看到這件溫馨小故事後，紛紛在里奇貼文底下祝福沃恩父女聖誕快樂，「很酷的主意，聖誕快樂！」、「太甜啦！」、「你有個很酷的父親」、「簡直太棒了！」、「我也想要這樣的爸爸」，也有網友看到沃恩的照片後大喊乾爹表示，「爸，讓我來陪你們一起度過」。

▼ 沃恩常常在臉書上分享生活趣事。