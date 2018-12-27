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冷氣團來想吃鍋！雞蛋也出「單顆包裝」　為食安把關

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▲冬天就是要吃火鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲冬天許多人喜歡吃鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

今（27）日大陸冷氣團南下，不少人都會選擇熱呼呼的火鍋暖胃，而所搭配的雞蛋近年來傳出「戴奧辛、芬普尼含量超標雞蛋」、「過期蛋、發霉蛋及次級蛋品回收製作液蛋」等食安議題，仍然還是讓消費者很擔心，現在就有業者推出單顆雞蛋包裝，為吃的安全把關。

在雞蛋的製程上，華元生活運用高科技，只跟合法登記經營的畜牧場合作，還使用全榖飼料，從一開始的產蛋、箱裝到運輸，都是經過全自動洗選場層層把關，再派專人透光檢驗、噴淋消毒、清洗烘乾、秤重分裝、抽檢後印上標籤、包裝封存及出貨，標榜雞蛋產出至送到消費者手中，不超過72小時。

▲▼華元生活推出單顆雞蛋包裝，為食安把關。（圖／華元提供）

▲華元生活推出單顆雞蛋包裝，為食安把關。

除此之外，華元也投保2000萬產品責任險，每一顆蛋還必須通過雞蛋樣品進行抽查、畜牧場飼養環境規範及國家檢驗SGS標準，在飼育環境的用水、飼料、雞隻、雞蛋、雞糞等嚴格檢驗，希望能讓大眾走出這幾年的食安陰霾。

除了雞蛋的新鮮與挑選，愛吃蛋的民眾也很關心膽固醇超標問題，先前曾傳出「一天不能吃超過一顆蛋」，台中榮總營養師鍾佳君先前受訪時也破除這項謠言。鍾佳君說，已有多項研究證明，「飲食中的膽固醇不等於血液中的膽固醇」，而飲食中的膽固醇也不會直接對血液中的膽固醇造成影響

▲▼華元生活推出單顆雞蛋包裝，為食安把關。（圖／華元提供）

▲每顆雞蛋出廠前都要經過嚴格檢驗。

如此一來吃蛋就沒有上限了嗎？台中榮總新陳代謝主任李奕德表示，肝臟對膽固醇的貢獻很大，肝臟功能好可以回收膽固醇多，使得血液中的膽固醇量會下降。鍾佳君指出，大多東方人印象仍停留在「一個禮拜不能吃超過幾顆雞蛋」，但她認為一天一顆目前仍是沒有任何問題的。

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關鍵字：雞蛋,蛋品單顆包裝,膽固醇,華元生活

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