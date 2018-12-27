川普喊話奏效＋美企獲利強勁　謝金河：美股多頭最大助力

▲美國總統川普（圖右）為避免股市再度出現跌勢，在26日開盤前夕對外喊話，表明對財政部長米努勤（圖左）與美國經濟前景都有信心。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

美國總統川普為避免股市再度出現跌勢，出面喊話安撫投資人情緒奏效，美股26日開盤出現報復性反彈，帶動台股今（27）日大漲逾百點，財信傳媒董事長謝金河表示，美國企業獲利強勁、庫藏股與股息配發的力量，是美股多頭的最大助力。

美國股市在24日創下史上最慘的平安夜表現後，美國總統川普為避免股市再度出現跌勢，在26日開盤前夕對外喊話，表明對財政部長米努勤與美國經濟前景都有信心，但仍然認為聯準會（Fed）升息速度太快。

25日在白宮回應記者團提問的川普，被問及是否對米努勤有信心時表示：「是的，我有，他是個很有才氣的傢伙，很聰明的人。」他也指出，美國企業正在拿出「有如創紀錄的數字」，並強調「現在是買進（股票）的大好機會」。

▲美股出現報復性反彈，財信傳媒董事長謝金河表示，除了美股跌深、川普的喊話奏效，最大的後盾是美國企業獲利強勁，還有庫藏股及股息配發的力量。（圖／資料照）

對此，財信傳媒董事長謝金河表示，川普拿出指揮棒揮舞，讓「美國股市果然很給力！」美股在聖誕節後展開強力大反彈，道瓊工業指數26日大漲1086.25點，漲幅4.98%，Nasdaq彈升5.84%，Vix恐慌指數也從36.07回落到29.77；他並認為，「美股多頭大反擊，可望給全球股市帶來新助力。」

謝金河表示，川普的喊話奏效，除了美股跌深，最大的後盾是美國企業獲利強勁，還有庫藏股及股息配發的力量。

他指出，今年第三季美國企業買回2038億美元的庫藏股，一到三季執行5360億美元，美國企業努力買回庫藏股，使得企業發行股數變少；例如，去年此時，Apple發行50.74億股，現在是47.454億股，等於少了三億多股，使市場籌碼變得更集中。

另外，今年全美企業配發3360億美元現金股息，明年美國企業預計執行9400億美元庫藏股，配發現金股利5250億美元，這些資金都會重返股市，這是美國股市多頭最大助力。