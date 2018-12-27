12月消費者信心指數創16個月新低　投資股票跌最深

▲根據調查，12月消費者信心指數續弱，創下16個月以來新低。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）調查的總數為79.74點，與11月相較下降0.39點，不僅失守80大關，同時也創下16個月以來新低，然而6項指標中上升指標有4項，其他2項指標表現疲弱，其中又以投資股票時機跌幅最深，一舉創下近2年來新低水準。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布12月消費者信心指數（CCI）調查，其中有4項指標上升、2項指標下降；下降幅度第一的是指標是「未來半年投資股票時機」，總數74.50點，較上月下降3.10點，創下106年2月以來新低，再者是「未來半年國內物 價水準」，總45.40點，較上月下降降0.10點，連續10個月低於50點。

上升幅度第一的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，這次調查結果為86.65點，與上月的86.35上升0.30點，而同為升幅度第一指標還有「未來半年國內經濟景氣」 總數為為82.25點，較11月小幅上升0.30點，緊追在後的是「未來半年購買耐久 性財貨時機」，總數達89.70點，與上個月上升0.15點，至於上升幅度第三的是是「未來半年國內就業機會」，總數為99.95點，較上個月調查 結果上升0.10點。

▲調查顯示，投資股票時機指標成為跌幅最深的指標，一口氣跌至近2年新低。（示意圖／記者屠惠剛攝）

從絕對水準來看，6項指標皆為悲觀指標。此外，子指標分數在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為131.00點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任表示，這次消費者信心指數這次調查期間是在12月19日至12月23日，由此來看確實反映地方大選後的情況，各地縣市長剛上任，且提出拚經濟的措施，因此民眾對於內需市場還有成長空間，雖然這次總數失守80點，但跌幅並沒有很深。