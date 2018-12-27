影／聯發科P90採台積12奈米製程　打趴7奈米的高通、海思

記者周康玉／台北報導

聯發科今（27）日舉辦最新AI晶片展示會，聯發科人工智慧技術群協理林宗瑤也大方宣布，P90採用台積電12奈米製程，贏過高通的驍龍855（snapdragon 855）、海思的麒麟970，主因在於聯發科有自主研發AI引擎，及高度PC化的架構。

聯發科日前發表的曦力P90（Helio P90），號稱擁有旗艦級AI算力，領先業界水準，終端產品預計將於明（2019）年第1季在全球上市。

近期市面上的AI晶片包括聯發科P90、高通驍龍855和海思的麒麟970，林宗瑤表示，高通和海思使用的是台積電目前最先進製程7奈米，及採用4個DRAM通道(channel)；聯發科僅用12奈米、2個通道的DRAM。

然而經過測試，林宗瑤表示，聯發科P90在行動運算力、感知力等都贏過高通及海思，主要原因就是聯發科有自主研發的AI引擎，且高度PC化的運算架構，且因長期跟Google、臉書合作，掌握算法端趨勢，結合軟體端和硬體端，才做出這樣的結果。

由於聯發科自主研發的AI引擎，強化了更多的影像功能，包括人體姿態辨識、跟蹤、分析人體運動，實現人工擴增實境（AR）和混合現實（MR），從上面的影片中就可看出其功能。

至於P90對未來聯發科營運帶動，聯發科產品總監李彥輯保密到家，僅表示內部都覺得很不錯。

李彥輯表示，P90的客戶以陸系為主，但陸系以外的潛在客戶也不少，明年第1季就會有相關應用出現，手機產品則是第2季就能問世。

▼聯發科人工智慧本部協理林宗瑤。（圖／記者周康玉攝）

▼聯發科產品規劃與行銷總監李彥輯。（圖／記者周康玉攝）