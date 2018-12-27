跨年有驚喜　估下週油價狂降1元95只要25.9元

▲受到國際油價崩跌，推算下週國內汽油柴油每公升至少降1元，低油價迎接新一年。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

受到美國升息、明年國際經濟走軟，引起國際油價下跌，推估下週汽油每公升調降1元、柴油每公升調降1.1元，中油92無鉛汽油將降到每公升24.4元，95無鉛汽油25.9元，98無鉛汽油27.9元，超級柴油22.1元，是連續三週調降。

據了解，隨著全球經濟走下坡，加上股市大跌，雖然美國祭出控制原油庫存量，但布倫特原油持續下跌，跌破每桶50美元大關，這是去年7月以來首次跌破50美元，讓原油市場供需失衡，導致原油價格崩跌。截至週四，與油價相關的指標原油價格，跌破50美元，比上週的55.53美元大幅下跌，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.821兌一美元，比上週的30.839兌一美元，台幣略微升值0.018元。

若是下週汽油每公升調降1元、柴油每公升調降1.1元，中油92無鉛汽油將降到每公升24.4元，95無鉛汽油25.9元，98無鉛汽油27.9元，超級柴油22.1元。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼受到國際油價崩跌，推算下週國內汽油柴油每公升至少降1元，低油價迎接新一年。（圖／取自中油網站）





