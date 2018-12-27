火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

▲英國看護賣原味內褲救流浪貓。（圖／翻攝自Facebook／Raven Nix，下同）



國際中心／綜合報導

英國看護妮可絲（Raven Nix）白天照顧病人，晚上還有份收入更高的副業，就是在網路上販售「原味內衣褲」。她表示，這還不是自己賣過最特別的東西，有不少客人甚至會出高價跟她買尿，平均一星期可以賣出1小罐40英鎊（約新台幣1600元）的尿，算是穩定銷量的商品。

據英國《都市日報》報導，妮可絲起初賣的是250英鎊（約新台幣1萬元）的原味拖鞋、3雙40英鎊（約新台幣1600元）的原味襪子，後來才慢慢增加了新品項「原味內衣褲」，也成為賣場裡最夯的搶手貨。

▲她聲稱，有固定會回購的死忠粉絲。



她表示，靠販賣原味系列商品一年可賺6萬英鎊（約新台幣240萬元），但這些錢其實不是用來享樂，而是花費在貓咪身上。妮可絲說，自己是個重度貓奴，做這行是為了要賺錢來救流浪貓，原本有定期拍攝性感照來增加收入，大約5年前就有粉絲私訊她想買「原味內褲」，她才意識到這的確是個市場。

妮可絲強調，自己賺這些原味錢是想幫流浪貓建立遮風避雨的家，雖然一開始有點抗拒，但是「看到需要幫助的毛孩，我很難坐視不管。」而且男友也非常支持她經營這副業，甚至自己也有興趣加入這項行業。

▼妮可絲看護薪水用來付房租，賣原味商品的收入則拿來養貓。

