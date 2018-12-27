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美股、川普大反擊　謝金河：可望給全球股市帶來新助力

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲美股示意圖。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河今（27）在臉書發文表示，美股近期經歷了恐慌跌勢，美國總統川普終於出面安撫投資人情緒，他表示對財政部長及美國經濟有信心，昨（26）日美股多頭大反擊，可望給全球股市帶來新助力

謝金河提到，美國總統川普出面安撫投資人情緒，他表示對財政部長及美國經濟有信心，川普說美國財政部長Steven Mnuchin是個有才氣的傢伙，且很聰明，他同時也對美國聯準會（Fed）喊話，說它們很快就會懂，他也表示，「美國企業正在拿出有如創紀錄的數字，現在是買進股票的大好時機！」

透過川普的指揮，美股果然表現不俗，聖誕節後美股出現大反彈，道瓊工業指數在26日大漲1086.25，漲幅4.98%；那斯達克指數彈升5.84%；Vix恐慌指數也從36.07回落到29.77，美股多頭上演大反擊，可望帶給全球股市新助力。

但最大的後盾仍是美國企業獲利強勁，以及庫藏股及股息配發的力量。美國企業在今年第三季買回2038億美元的庫藏股，一到三季執行5360億美元。而因為美國企業努力買回庫藏股，企業發行股數也因此減少，例如蘋果公司在去年的這個時候發行股數為50.74億股，現在則只有47.454億股，減少了3億多股，市場籌碼變得更集中。

謝金河也表示，全美企業今年配發3360億美元現金股息，明年美國企業預計執行9400億美元庫藏股，配發現金股利5250億美元，這些資金都將重返股市，將會是美國股市多頭最大助力。

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