影／群創供應商易發精機初次上櫃　今起競價拍賣　底價26.32元

記者林淑慧／台北報導

精密製程設備大廠易發精機，二年前大舉投入半導體產業，打入全球晶圓代工大廠的供應鏈，公司預計明年一月中旬掛牌上櫃，今（27）日起將辦理承銷股票競價拍賣，競拍底價每股新台幣26.32元。

主辦券商福邦證券指出，易發精機將於今年12月27日至明年1月2日辦理競價拍賣，競拍張數3414張，採美國標方式競拍，由價高者得標。

▲精密製程設備大廠易發精機董事長羅文進(圖中)表示，公司看好半導體設備需求，明年營運持續看好。（圖／記者林淑慧攝）

成立於1988年的易發精機，是國內光電業的重要推手。董事長羅文進表示，公司目前仍以光電為營收大宗，並加強半導體設備研發，包括晶圓代工大廠、日月光，鴻海集團旗下群創，以及業成、友達光電，都是主力客戶。

展望後市，易發精機將以半導體工廠自動化、瑕疵檢測設備、扇出型封裝製程、驅動IC產業為四大目標，台灣市場以半導體產業、大陸市場以電力電池成長性較佳，法人預估公司明年營運將比今年樂觀。

依據財報，易發精機2016年、2017年之合併營收分別為12.93億元及17.64億元，每股稅後盈餘(EPS)則分別為0.21元及2.36元；今年前三季合併營收為14.18億元、每股稅後盈餘(EPS)為3.67元，賺贏去年全年總和，法人看好營運持續成長。