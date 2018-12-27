　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

謝金河／美股與川普的大反擊

加入雲論，掌握更多最新觀點！

 

 ▲美股波動。（圖／路透社）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

經歷了恐慌跌勢，川普總統出面安撫投資人情緒，他表示對財政部長及美國經濟有信心。川普說財長Steven Mnuchin是個有才氣的傢伙，很聰明的人！又對聯準會喊話：說FED很快就會懂的！川普又說：美國企業正在拿出有如創紀錄的數字，現在是買進股票的大好時機！

川普拿出指揮棒揮舞，美國股市果然很給力！過完聖誕節，美國股市展開強力大反彈，道瓊工業指數在26日大漲1086.25，漲幅4.98%，Nasdaq彈升5.84%，Vix恐慌指數也從36.07回落到29.77，美股多頭大反擊，可望給全球股市帶來新助力。

川普的喊話奏效，除了美股跌深，最大的後盾是美國企業獲利強勁，還有庫藏股及股息配發的力量。今年第三季美國企業買回2038億美元的庫藏股，一到三季執行5360億美元，美國企業努力買回庫藏股，使得企業發行股數變少，例如，去年此時，Apple發行50.74億股，現在是47.454億股，等於少了三億多股，使市場籌碼變得更集中。今年全美企業配發3360億美元現金股息，明年美國企業預計執行9400億美元庫藏股，配發現金股利5250億美元，這些資金都會重返股市，這是美國股市多頭最大助力。

熱門點閱》
►蘋果股價摔入熊市　郭董的「新里程碑」來臨
►美股「短多長空」　全球財經不容樂觀
►美聯準會升息　台央行該否跟進？
►川普的12道金牌喚不回聯準會

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
史上最「負能量」馬拉松標語嘴爆！跑者：沒看過這麼嗆的
貨車撞苗栗古蹟要賠300萬！駕駛崩潰：我只是個粗工
埋伏森林「55秒槍殺4警」！毒梟殺手笑了…影片曝光
歐洲龍婆2019年預言：普丁遭內鬼暗殺、川普罹怪病耳聾

關鍵字：雲論,謝金河,雲論謝金河,台股,美股,fed,聯準會,川普,上漲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

謝金河／蘋果股價摔入熊市　郭董的「新里程碑」來臨

【美國期中選舉】李沃牆／美股「短多長空」　全球財經不容樂觀

【美國期中選舉】劉必榮／川粉仍死忠「藍色浪潮」沒發生！挺進新局面「政治浪潮」來襲的前奏

【美股暴跌】胡采蘋／全球股災　都是美聯準會「升息」惹的禍？

【美中貿易戰】李沃牆／被川普砍掉重練的NAFTA　台灣無法全身而退

【美中貿易戰】李沃牆／美聯準會升息　台央行該否跟進？

李沃牆／雷曼風暴十週年　全球債務創新高

李沃牆／「減稅大紅包」只是小確幸　翻轉消極減法思維

邱智淵／國民黨要翻轉台灣，百日執政定江山

謝金河／美股與川普的大反擊

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

邱智淵／國民黨要翻轉台灣，百日執政定江山

謝金河／美股與川普的大反擊

【防堵非洲豬瘟】從食安角度看廚餘食物鏈

黃奎博／只准自己放火，不許地方點燈的蔡政府

藍弋丰／一管為何拔三士？人無遠慮必有近憂

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，該去哪裡評估呢？

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

【放行管中閔】單厚之／還有誰會幫民進黨「插管」？

香蕉哥哥「單膝下跪」迎娶草莓姐姐　29日補辦台北場婚宴！

「台灣秋葉原」慘淪蚊子館！府砸1.35億打造　最慘一天0遊客

神童！Jasper「5歲第一次滑雪」完美0失誤　應采兒得意：沒想到這麼猛

雲端最前線／韓國瑜推陸資買房 嗆：中央必須讓步

高志鵬喊不平　「助理索賄200萬卻給我50萬合理嗎？」

大腸癌發生率下降　專家揭「關鍵原因」死亡風險降逾4成

勝選成柯文哲選總統試金石　陳思宇：責任很大

全台首創18米玻璃透明LED水道！台中第1家泰國流水蝦吃到飽試賣中

勇士格林得分低迷　柯爾將安排打無球進攻改善

男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

論壇熱門新聞

藍弋丰／一管為何拔三士？人無遠..

黃奎博／只准自己放火，不許地方..

美股與川普的大反擊

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，..

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何..

李禮仲／不適格法人董事該廢除

從食安角度看廚餘食物鏈

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然..

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

單厚之／還有誰幫民進黨「插管」

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

謝金河／川普的12道金牌喚不回..

評／將軍風骨—于北辰、張俊達

機車族是停車格收費後的最大受益..

更多熱門

相關新聞

紐時：川普造假骨刺　逃避越戰

《紐約時報》26日報導，美國總統川普在1968年被診斷出骨刺，他因此豁免徵兵，也就沒有參與越戰。然而，當初的足科醫師布勞斯坦（Larry Braunstein）雖在2007年過世，他的女兒如今卻出面表示，父親多次暗示川普其實並沒有症狀，做出診斷，可能只是為了給川普的爸爸一個人情。

絕地大反攻！台股封關倒數2日　大吹反彈號角飆漲逾155點　

美股飆漲千點！台指期大漲逾120點蓄戰9600點

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

川普突訪伊拉克　親自感謝派駐美軍

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

蘇貞昌同意接任行政院長

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

小玉發禮物時間一到「0人到場」

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！「月收40K↓暴增數倍」

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面