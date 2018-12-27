謝金河／美股與川普的大反擊

▲美股波動。（圖／路透社）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

經歷了恐慌跌勢，川普總統出面安撫投資人情緒，他表示對財政部長及美國經濟有信心。川普說財長Steven Mnuchin是個有才氣的傢伙，很聰明的人！又對聯準會喊話：說FED很快就會懂的！川普又說：美國企業正在拿出有如創紀錄的數字，現在是買進股票的大好時機！

川普拿出指揮棒揮舞，美國股市果然很給力！過完聖誕節，美國股市展開強力大反彈，道瓊工業指數在26日大漲1086.25，漲幅4.98%，Nasdaq彈升5.84%，Vix恐慌指數也從36.07回落到29.77，美股多頭大反擊，可望給全球股市帶來新助力。

川普的喊話奏效，除了美股跌深，最大的後盾是美國企業獲利強勁，還有庫藏股及股息配發的力量。今年第三季美國企業買回2038億美元的庫藏股，一到三季執行5360億美元，美國企業努力買回庫藏股，使得企業發行股數變少，例如，去年此時，Apple發行50.74億股，現在是47.454億股，等於少了三億多股，使市場籌碼變得更集中。今年全美企業配發3360億美元現金股息，明年美國企業預計執行9400億美元庫藏股，配發現金股利5250億美元，這些資金都會重返股市，這是美國股市多頭最大助力。

熱門點閱》

►蘋果股價摔入熊市 郭董的「新里程碑」來臨

►美股「短多長空」 全球財經不容樂觀

►美聯準會升息 台央行該否跟進？

►川普的12道金牌喚不回聯準會

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net