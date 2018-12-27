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邱智淵／國民黨要翻轉台灣，百日執政定江山

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▲國民黨有望重新執政？圖為發言人洪孟楷。（資料照／記者徐政璿攝）

●邱智淵／獨立評論人。

2020年總統大選國民黨能否「翻轉台灣」讓政黨再次輪替，必須得道多助；除了民進黨鬥爭再起，執政成績繼續烏鴉鴉外，以及國民黨人選的優劣外，國民黨新科地方「百里侯」的「百日維新」執政表現就會決定人民是否買單，願意讓國民黨能夠班師回朝的關鍵了。

失德敗政

蔡英文以迅雷不及掩耳的手段對管案放行，並且立即辭退教育部長葉俊榮切割獨派反彈的原爆能量，她自以為是的「止血療傷」手段由於不重視與選民「溝通、溝通、再溝通」，如今更證明蔡團隊一貫的「傲慢、傲慢、更傲慢」執政姿態，這樣的作法可能原來對「卡管」案不爽的選民還未釋懷接受，強力支持執政黨的鐵桿綠選民反而會因此認定民進黨「放水」，而將反彈與不滿。

接著，外交部推展外交完全不行，卻很勤於自己的內鬥與自肥。首先大阪辦事處蘇處長的冤屈由陷於生死羅生門中，更凸顯了長官為求自保不惜霸凌下屬，要求部屬擔過的爭功諉過內幕，更看到許多破壞制度，貪功牟利的「高級實習生」現象，更是爆發了大量越南人來台逃脫事件，真是屋漏偏逢連夜雨，這樣的顢頇無能的外交部就算沒有中國的「謀我日急」，打壓侵害，真的能夠好好的拓展我國的外交，爭取和邦交國的互惠互利關係與維護國家的利益嗎？

更糟的是，為了鞏固自己連任的氣勢與機會，蔡總統變身為「蔡科長」，一再的干預行政單位的工作職權與決定，這樣違反《憲法》中總統與行政院職權分際的現象，再加上過去一年對於公務員的人格污辱與公務員年金與福利的恣意砍割，這都讓公務員對於執政黨離心離德，士氣低落的工作態度更造成民眾對於公家機關工作效率的不滿與指責。

這些狀況都耗盡了蔡英文政權可以自救的「黃金一個月」，如今一切有「改」沒「革」，有「反」沒「省」，也就怨不得不得民眾對於蔡英文的反感，對她的連任企圖投下了反對票。

耶誕節禮物

由於民進黨的失德敗政，上帝給了國民黨再起的瘋狂耶誕禮物，國民黨除了守住新北市大贏之外，也攻克了中、彰、投、雲以及高雄市，尤其國民黨攻下了宜蘭與高雄這兩個綠營大本營，這都說明了台灣民眾討厭民進黨到了頂點，厭倦國內政治惡鬥，希望政府不要再爛下去了，應該多放心思來改善民眾的生活與需要。

也由於民眾望治已久，百日內，國民黨的縣市長如果能夠做出亮眼的成績，那麼國民黨想要攻克2020年的中央政權就易如反掌了，反之，如果國民黨不能做出讓民眾有感的成績單，民進黨乃至於白色力量的柯P就有可能爭奪到2020年的總統寶座。

尤其在高雄市，即使選後已逾一個月，韓流仍然勢頭很強，這就在於民眾積怨很深；然而，期待愈高，反作用力越大，韓國瑜所擁有的蜜月期越短。高雄市這麼年久失修，如果他不能「百日維新」，那麼國民黨再2020年的選舉就會相對困難。

百日執政定江山

百日執政定江山的說法最初來自第32任美國總統富蘭克林•羅斯福。他希望借助選舉勝利，藉著就任總統初期享有的民望和來自國會的支持都處在最高點時，放手一搏。由於他在美國經濟大恐慌時就職，又適逢美國民眾普遍對前任胡佛總統任內諸多政策作為，特別是政府對於大規模失業潮（當時失業率達25%）束手無措非常不滿，乃期待新政府迅速有效的執政，也授權新政府特殊的權力。

羅斯福有感於當時民氣可用，也以其激勵人心，鼓動民氣的談話，果敢堅毅的領導風格，讓在大恐慌時期徬徨無助的美國民眾重拾希望與信心。在就任總統後的100天內，羅斯福通過了15項重大法案，確立了奮鬥的目標，也奠定了復甦的基礎。當時的學者觀察，總統就職後的100天內，百姓對他充滿了高期待，部屬幕僚們也士氣高昂且夙夜匪懈的執行工作，國會議員更是秉於民氣難攖其鋒，此時正是整個總統任期的權力尖峰，最容易推動政務之際。

羅斯福乃認為，在這樣上下一心的氛圍下若百天之內都還做不出成績，又如何期待未來的千餘個日子呢？羅斯福就靠著超強的魄力與決心點燃美國人的鬥志，使得美國得以擺脫大恐慌的陰霾，進而讓美國成長帶起了新的時代，這才能抵禦後來全球法西斯政權的窮兵黷武與崛起。

羅斯福的「百日維新」隨後被公眾廣泛接受，並成為了觀測、衡量新政府表現和執政藍圖的重要依據。迄後，許多總統會在當選後乃至當選前就提出自己的「百日計劃」，這也是政府自我衡量施政成效的基本指標。

以民為本的施政指標

說到根本，執政者是否能「以民為本」才是執政成績優劣與否的基礎。《尚書》有云：「天視自我民視，天聽自我民聽。」意思就是天意通過老百姓在顯現。連上天的視聽都來自小民百姓，而為人民服務的政府官員，自然更要以百姓的喜怒為喜怒，以百姓的好惡為好惡了。

蔡政府兩年就衰退就敗在執政者只考慮自己一黨一派的私利，完全無視於民眾的嗷嗷待哺之情。國民黨想要在2020年一戰成功，光復政權就更該全力協助執政的18縣市長，尤其是佔了整個台灣最主要人口、資源與地理位置的新北、台中與高雄三都，當人民再次認可國民黨執政的成績後，國民黨人重返總統府之路及不遠亦。

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