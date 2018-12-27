台商看仔細！大陸新所得稅法坐月子條款持續　暫鬆口氣

▲中國大陸明年上路的新所得稅法，可扣除的項目以及坐月子條款，台商關注。（圖／CFP）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸新版的個人所得稅法，明年元旦上路，也牽動台商的稅務規劃。會計師皆說，這次大陸稅改「坐月子」條款最被關注，然而仍持續，也就是只要在陸連續居住不滿六年，並經向當地主管稅務機關備案，便可享免就境外所得在當地課稅的寬限處理。

KPMG安侯建業表示，只要當年在陸居住累計滿183天便屬當地稅收居民，因而落入全球所得課稅網絡，故對大部分外派常駐大陸的台幹而言，能否繼續適用舊法的寬限期條款（俗稱「坐月子」）攸關重要。最終版本亦明訂只要在陸連續居住不滿六年，並經向當地主管稅務機關備案，便可享免就境外所得在當地課稅的寬限處理。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良表示，台商所關注的「坐月子」條款依然保留，且改為連續不滿六年的稅務居民免全球課稅，較預期更為寬鬆，讓不少台商針對海外所得課稅一事鬆了一口氣。但段士良說，過往外國人可以享有的子女教育、住房及餐飲補貼、返鄉旅費等的免稅優惠，也在這次大陸個人所得稅專項附加扣除暫行辦法最終稿中移除，相較於稅改後專項附加扣除的金額，薪資水準較高的高階台幹均認為以前的免稅優惠還是有利許多。

段士良說，這次大陸稅改後給予稅務居民的專項扣除，提醒台商可以注意三件事情：一、撫養的老人如果在台灣居住是否仍可扣除；二、子女教育專項扣除雖然允許適用海外就學子女，但是否有人數限制；三、台幹返台看健保應無法適用大病醫療專項扣除。

段士良說，台商更需要注意的是，不少台幹因為在兩岸都有支薪，撫養親屬若在兩岸都有扣除，大陸稅局是否會要求台幹出具證明在台無申報撫養親屬，而該證明是否又會洩漏台幹在台灣仍有支薪一事，這可能是除台幹外，連其所屬公司都需要關注的議題。

KPMG安侯建業指出，新稅法引入了六項專項附加扣除的支出，包括子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金以及贍養老人支出，但扣除額相當有限，與原有法令中對於外籍人員免稅補貼的金額有很大的距離。尤其像是最終頒布的「專項附加扣除暫行辦法」，住房租金的扣除限額最高為每月人民幣1,500元，反觀目前(舊法)外籍人員的租金只要按照實報實銷方式給付並在合理範圍內，可全額免稅來說，優惠就有明顯縮減。KPMG安侯建業表示，台商仍要注意，外籍人員現行的各項免稅補貼政策能否延續，尚待進一步明確釐清。

