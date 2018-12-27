　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

周祝瑛／葉俊榮送給台大的「聖誕禮物」

加入雲論，掌握更多最新觀點！

 
▲台大校長案暫時告一段落，管中閔面對記者的提問，僅回應「等校方說明。」（資料照／記者崔至雲攝）

●周祝瑛／政大教育系教授，這是一個不太會用手機、喜歡看報紙、愛收聽廣播、喜歡將學生擺在全球人才中比較的老師。她常提醒學生重視口腔衛生，避免喝礦泉水，自己每天攜帶手帕、希望減少使用任何造成環境負擔的物品，包括減少食用肉類。

今年聖誕節送出的禮物是到郵局匯款給長期在偏鄉，協助弱勢學生補救教學的李家同教授基金會，透過微薄的捐款，回應聖經上所說的：「你們為我這些弟兄中最小的一個所做的事，就是為我做了。」也讓2018聖誕節更有溫度。

回到家門，發現教育部長葉俊榮正在舉辦記者會，並以聖誕快樂做開場，然後緊接這花了40多分鐘，詳細說明近一年以來台大校長遴選過程等程序問題，以及他上任以來在教育部與遴選委員中，所做的溝通協調等努力。說實在，那真是個不尋常的冗長記者會演說，而且內容不少早已耳熟能詳。直到最後葉部長終於說：決定對台大管中閔教授擔任校長一事「勉予同意」，可說為整場記者會注入一道曙光，電視前不少觀眾也為之歡呼起來，成為今年台灣高等教育界，尤其是台大，最大的聖誕禮物！

暫告一段落

隔日，葉部長遞出了辭呈，許多人也盛讚管中閔先生果然「武功高強」，能夠用他的九陽真經哲學，震掉三位教育部長，且過程中身段柔軟姿態、低調且少出惡言。相對於社會上充滿了會吵才有糖吃的年代，管教授能堅持「大學自治」信念，無畏外在橫逆的柔軟身段，也讓世人見識到讀書人威武不能屈的身影。

至於台大校長遴選爭議，雖然暫告一個段落，但葉前部長記者會中對於我國公立大學校長遴選制度，如：候選人的兼職與遴選流程等瑕疵和爭議，也希望一併全盤檢討。以後校長候選人資格的揭露程度、遴選委員與候選人之間的利益迴避，甚至教育部對於大學校長同意權行使等規定，也值得改善。畢竟公立大學是由納稅人所負擔的機構，理應善盡社會公器的責任，必須戰戰兢兢完備大學校長遴選的公正性與合法性。其他同樣在校長遴選過程中產生爭議的陽明大學，也需在3個內提出檢討報告。

管校長的「普選制度」

這一次管校長的事件上，讓國人有機會重新認識國立大學的校長的產生制度。大學因為仰賴政府公帑的挹注，在現有的政黨政治依然干擾下，大學自主與學術自由的理想，仍有大段差距。回顧這套制度，在1994年之前，所有國立大學校長由政府直接派任；到了1994年公布大學法修正案，強調大學學術自主精神，開啟了校長全面普選之始，各校選出二到三人報部請部長圈選。

遺憾的是這套普選制度將社會上的惡質選風帶進校園，造成每到選舉黑函耳語滿天飛的局面，加上當時的教育主管部門仍難避免政治正確的干擾，導致大學校長遴選制度備受批評。於是2005年《大學法》再度修正，改由學校校務會議選出校長遴委會代表，由他們遴選出一人報部聘任，免於教育部長過去的圈選爭議，後來又增加教育部派三位代表參與學校遴選委員會，選出一人直接報部。自此，由各國立大學的遴選委員會，完全負起選出校長的責任，教育部基本上也十分尊重各校的決定，大學與教育部權責分明。一直到2018年台大校長延宕近一年的爭議事端，讓人感嘆制度設計仍有不足之處。

對於二十多年來，領導及參與國內高教追求大學自治與自主歷程的台灣大學而言，如何記取這次的經驗教訓，仔細檢討相關問題與缺失，如此不但有助於未來的參考，更可為其他大學校長遴選建立榜樣與規範，其中更包括如何杜絕來自政府與校內外各界角逐人馬的壓力等。這樣也才不辜負葉前部長送給台大和國人的聖誕禮物！

熱門點閱》
►葉俊榮法、理、情盡釋善意　台大應該見好就收
►要拔管，先插管
►要徹底解決管案，先修《大學法》
►一管為何拔三士？人無遠慮必有近憂

►看更多【周祝瑛】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
閨蜜偷吃男友死不認！她翻「關鍵影片」證據：套套少1個
車借友載妹！事後發現「命案現場」想吐：內心陰影超大
隋棠產後6天跑趴超狂！「全身照」曝光網友看傻

關鍵字：雲論周祝瑛,雲論,周祝瑛,管中閔,台大校長,教育部,遴選委員,葉俊榮,民進黨,臺灣大學,賴清德

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

【吳寶春風波】沈榮欽／性、麵包與錄影帶

放行管中閔後葉俊榮恐「被離職」？　行政院：下午會比較清楚

快訊／葉俊榮遭賴清德約談40分鐘　去職與否最快下午有答案

影／賴清德進府告狀　蔡英文砲轟葉俊榮：管中閔案讓大家措手不及

雲端最前線／管中閔任台大校長有變數？綠營反彈聲浪大

【放行管中閔】呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨2020能止血了嗎？

周祝瑛／葉俊榮送給台大的「聖誕禮物」

邱智淵／國民黨要翻轉台灣，百日執政定江山

謝金河／美股與川普的大反擊

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

周祝瑛／葉俊榮送給台大的「聖誕禮物」

邱智淵／國民黨要翻轉台灣，百日執政定江山

謝金河／美股與川普的大反擊

【防堵非洲豬瘟】從食安角度看廚餘食物鏈

黃奎博／只准自己放火，不許地方點燈的蔡政府

藍弋丰／一管為何拔三士？人無遠慮必有近憂

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，該去哪裡評估呢？

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

74噸豬飼料查出「非洲豬瘟病毒」　涉事公司有出口台灣！

咦？那是啥？美萌貓「發現自己有耳朵」　站立照鏡子搔頭欣賞

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

蘇貞昌取代賴清德？　行政院：院長會在應該要離開的時候離開

擊退台灣團隊...拿下600億台北雙子星案　「神秘大亨」背景曝光

劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出

廚魔在台首家餐廳落腳微風南山　Daimon‧犇廚魔2019/2/15開幕

改善風飛砂　饒慶鈴：關山鹿野流域是努力方向

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

焦慮自殘「咬到禿毛」　黑汪「庫洛」聽名歪頭：有新家？

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

論壇熱門新聞

藍弋丰／一管為何拔三士？人無遠..

美股與川普的大反擊

葉俊榮送給台大的「聖誕禮物」

黃奎博／只准自己放火，不許地方..

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，..

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何..

李禮仲／不適格法人董事該廢除

從食安角度看廚餘食物鏈

國民黨要翻轉台灣，百日執政定江..

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然..

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

單厚之／還有誰幫民進黨「插管」

謝金河／川普的12道金牌喚不回..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

更多熱門

相關新聞

高志鵬：助理索賄200萬卻是老闆坐牢

民進黨前立委高志鵬捲入貪污案，遭判刑4年半、褫奪公權4年定讞。高志鵬27日出面強調自己難以接受，此案是他「一時用人不當」，前助理私下索賄200萬，事後則以政治獻金名義將50萬交給辦公室，事發後該助理卻轉為污點證人，控他貪污，「如果是我藉民眾陳情的機會，要助理去向廠商期約報酬200萬元，何以助理拿了150萬元，卻只給我50萬元？」

繼吳音寧、葉俊榮　他批：輪到斬謝長廷

國民黨要翻轉台灣，百日執政定江山

高志鵬涉貪將入獄　宣布即日退黨爭清白

立委爆醒吾科大：仲介學生當血淚外勞

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

小玉發禮物時間一到「0人到場」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

蘇貞昌同意接任行政院長

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面