HTC天貓旗艦店商品下架疑退出市場　官方：進行店鋪調整

▲有網友發現HTC在大陸電商天貓購物網站的旗艦店內的相關手機商品都是下架的狀態。（圖／翻攝HTC天貓旗艦店）

財經中心／綜合報導

宏達電（HTC）的手機事業真的玩不下去了嗎？有網友發現HTC在大陸電商天貓購物網站的旗艦店內的相關手機商品都是下架的狀態，有網友猜測HTC可能打算退出市場，但官方則是出面澄清。

據《新浪財經》報導，點進HTC在大陸電商天貓購物網站的旗艦店內會發現，雖然網頁中仍有HTC U12+等等手機的商品頁面，但是點進去就會發現標註著「此商品已下架」。因此有網友開始猜測HTC是否將退出大陸市場。

對於這樣的傳聞，HTC相關負責人向《時代財經》表示，該店鋪只是在進行營運調整，未來還是會繼續販售手機，明年也有計畫會推出新機。據了解，目前HTC在大陸的線上銷售主要依賴官方商城以及京東和天貓兩大電商平台。

▲HTC 手機。（圖／ETtoday資料照）

《時代財經》分析，過去HTC被稱為「安卓之王」，但近幾年銷售慘遭滑鐵盧是不爭的事實，該品牌在智慧型手機市場的地位愈來愈低，在高端市場沒有形成像是蘋果、三星那樣的品牌號召力，在中低階市場也沒有明確的品牌定位。

近年HTC也積極進行轉型，將虛擬實境（VR）列為公司發展重點，但在相關產業成熟前，HTC只能透過出售業務、精簡結構、裁員等措施來改善嚴峻的經營現況。據研究機構集邦諮詢的估計，今年HTC的智慧型手機出貨量約僅有200萬台左右，2017年則預估出貨量低於1000萬台，該年IDC數據也表示，HTC的市佔僅剩0.68%。