華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

▲黃女雖然對周邊的道路很熟悉，但不知為何與友人走散了。（圖／取自多倫多警察局官網）



國際中心／綜合報導

加拿大多倫多一名45的華裔黃姓婦人（Stella Wong）24日被發現陳屍在東約克區的一處樹林中。據CBC報導，黃女最後一次被人看見是在23日晚間7時許，當時她在Redway路附近的Crothers Woods Trail小徑上與一位朋友一起爬山，雖然對於周邊的道路很熟悉，但後來不知為何走散了。

Toronto police are searching the area of Crothers Woods for missing woman Stella Wong. pic.twitter.com/uKBfyq00hc — CityNews Toronto (@CityNews) 2018年12月24日

警方24日上午9時許找到了屍體，警探保萊塔（Anthony Paoletta）證實是先前在健行中失蹤的黃女，但死因尚未確認。當局發現屍體後封鎖了鄰近區域並展開調查，驗屍官也抵達了現場，該名健行同伴一直在配合調查。保萊塔表示，沒有跡象顯示黃女受了外傷，也沒有證據表明她的死亡與違法行為有關。

根據警方新聞稿，黃女身材偏瘦、身高5呎5吋（約165公分）、留有黑髮，當時身穿紫色羽絨外套、黑色緊身褲以及咖啡色靴子。警方23日晚間開始找人，由於當地夜間氣溫低於零度，因此非常擔心她的安危，沒想到為時已晚。