　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 加拿大多倫多一名45的華裔黃姓婦人（Stella Wong）被發現陳屍在東約克區的一處樹林中。（圖／取自多倫多警察局官網）

▲黃女雖然對周邊的道路很熟悉，但不知為何與友人走散了。（圖／取自多倫多警察局官網）

國際中心／綜合報導

加拿大多倫多一名45的華裔黃姓婦人（Stella Wong）24日被發現陳屍在東約克區的一處樹林中。據CBC報導，黃女最後一次被人看見是在23日晚間7時許，當時她在Redway路附近的Crothers Woods Trail小徑上與一位朋友一起爬山，雖然對於周邊的道路很熟悉，但後來不知為何走散了。

警方24日上午9時許找到了屍體，警探保萊塔（Anthony Paoletta）證實是先前在健行中失蹤的黃女，但死因尚未確認。當局發現屍體後封鎖了鄰近區域並展開調查，驗屍官也抵達了現場，該名健行同伴一直在配合調查。保萊塔表示，沒有跡象顯示黃女受了外傷，也沒有證據表明她的死亡與違法行為有關。

根據警方新聞稿，黃女身材偏瘦、身高5呎5吋（約165公分）、留有黑髮，當時身穿紫色羽絨外套、黑色緊身褲以及咖啡色靴子。警方23日晚間開始找人，由於當地夜間氣溫低於零度，因此非常擔心她的安危，沒想到為時已晚。

ET快訊
車借友載妹！事後發現「命案現場」想吐：內心陰影超大
隋棠產後6天跑趴超狂！「全身照」曝光網友看傻
IG 25萬追蹤！小玉大安森林公園發禮物「0人到場」

關鍵字：多倫多,北美華聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男孩要錄聖誕老人！ 狗狗偷送「神秘大禮」　結局讓網友都笑了

多疑人妻返家抓「小三」　撞見15歲女兒和丈夫躺床上

世界第一人！美冒險家54天獨自橫跨南極洲　英陸軍完成友遺願緊追在後

青瓦台遭疑「監視平民」！檢方大動作搜查　文在寅上任後第一次

華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

女童拔牙全身麻醉！20min後被告知能出院　半夜竟吐「拳頭大」血塊

紐時：神秘醫師為還人情　造假川普長骨刺「逃避越戰兵役」

安倍晉三第15次開鍘！今早再處決2名死刑犯

65歲生第二胎！印度婦成「世上最老母親」　女嬰爸竟高齡80歲

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

男孩要錄聖誕老人！ 狗狗偷送「神秘大禮」　結局讓網友都笑了

多疑人妻返家抓「小三」　撞見15歲女兒和丈夫躺床上

世界第一人！美冒險家54天獨自橫跨南極洲　英陸軍完成友遺願緊追在後

青瓦台遭疑「監視平民」！檢方大動作搜查　文在寅上任後第一次

華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

女童拔牙全身麻醉！20min後被告知能出院　半夜竟吐「拳頭大」血塊

紐時：神秘醫師為還人情　造假川普長骨刺「逃避越戰兵役」

安倍晉三第15次開鍘！今早再處決2名死刑犯

65歲生第二胎！印度婦成「世上最老母親」　女嬰爸竟高齡80歲

男孩要錄聖誕老人！ 狗狗偷送「神秘大禮」　結局讓網友都笑了

陳偉殷明年年薪超越中職薪水總和　還可加盟成立第5隊

提醒藍營三首長建設不分黨派　賴清德還傳授「當市長」秘訣

影／集保行動支持藝術創作　30萬大獎鼓勵青年學子

獨／《監獄風雲》屏東版　疑「假撞車真教訓」戒護科長遭毆骨折

亞足賽／伊朗23人名單公佈　9名旅歐球星坐鎮

要求化3人+頂級妝品！準新娘「開價1600元」新秘聽傻　下秒再-400：算錯了

多疑人妻返家抓「小三」　撞見15歲女兒和丈夫躺床上

不敢批評柯文哲？何志偉：沒必要和他對抗

台北市都更三大毒瘤　「容積率」、「賦稅」以及「違建」

國際熱門新聞

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

花豹拖走3遂童　找到只剩無頭屍

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

美股道瓊大漲1086點直飆5%

152越客來台「消失」事件登上..

日本今早再處決2名死刑犯

川普突訪伊拉克　親自感謝派駐美..

川普為何要從敘利亞撤軍？

女童拔牙　麻醉退了竟吐「拳頭大..

凱特王妃表妹聖誕PO艷照回饋粉..

她13歲被綁架...救出時已4..

鏟雪車失控衝撞　把女切成兩半

65歲印度婦成最老母親　孩子爸..

更多熱門

相關新聞

晚了6天　華裔老兵來不及獲頒金章

美國99歲的華裔二戰老兵伍覺良（Peter Woo）15日在紐約家中安詳過世，沒來得及親自佩戴金章。遲到了半個多世紀後，美國總統川普20日將「二戰華裔老兵國會金質獎章法案」簽字成法，讓他們的貢獻終於獲得承認。全美目前僅存不到百名華裔二戰老兵，當局預計在明年11月的退伍軍人節（Veterans Day）前後授獎。

祖克柏華裔妻人氣高！她愛哭卻堅強

Sunshine集團創辦人陳瑋在美墜機亡

劉強東律師曝細節：女方全程超主動

劉強東性侵不起訴　速發468字聲明

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

小玉發禮物時間一到「0人到場」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

蘇貞昌同意接任行政院長

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面