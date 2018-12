華婦健行「很熟悉路徑」卻離奇失蹤！　多倫多警方尋獲遺體

▲黃女雖然對周邊的道路很熟悉,但不知為何與友人走散了。(圖/取自多倫多警察局官網)



加拿大多倫多一名45的華裔黃姓婦人(Stella Wong)24日被發現陳屍在東約克區的一處樹林中。據CBC報導,黃女最後一次被人看見是在23日晚間7時許,當時她在Redway路附近的Crothers Woods Trail小徑上與一位朋友一起爬山,雖然對於周邊的道路很熟悉,但後來不知為何走散了。

警方24日上午9時許找到了屍體,警探保萊塔(Anthony Paoletta)證實是先前在健行中失蹤的黃女,但死因尚未確認。當局發現屍體後封鎖了鄰近區域並展開調查,驗屍官也抵達了現場,該名健行同伴一直在配合調查。保萊塔表示,沒有跡象顯示黃女受了外傷,也沒有證據表明她的死亡與違法行為有關。

根據警方新聞稿,黃女身材偏瘦、身高5呎5吋(約165公分)、留有黑髮,當時身穿紫色羽絨外套、黑色緊身褲以及咖啡色靴子。警方23日晚間開始找人,由於當地夜間氣溫低於零度,因此非常擔心她的安危,沒想到為時已晚。

#BREAKING Christmas Eve tragedy: Police confirm the body of 45 yr old Stella Wong has been found in this wooded area in east York. Police have towed away a green Honda. Wong was last seen by a male companion around 7pm. Police say he is cooperating. pic.twitter.com/CDqd8nlSb2