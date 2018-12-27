慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

▲川普換穿綠色飛行外套致詞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）26日突然拜訪駐伊拉克的美軍基地，終於兌現了他希望到第一線慰問駐軍的承諾。川普表示，美國大規模參與海外戰事的日子已經結束，美國無法繼續擔任世界警察，「如果他們想要戰爭，就必須付出代價，美國不能再被當成傻瓜。」

據CNN報導指出，川普在基地帳棚內與高級將領進行圓桌會議，期間似有多位軍官詢問川普延長撤軍時間，他也再次重申，「不會再給更多時間了，美國已經將他們打倒了。」川普也強調，「美國不可能繼續當世界警察，我們的駐軍遍佈在世界各國，有些國家甚至連聽都沒聽過，坦白說這真的太荒謬了！」他表示目前沒有從伊拉克撤軍的計畫，這也透露出該國可能成為美國在敘利亞進行秘密任務的基地。

原本川打算與伊拉克總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）會面，但考量停留時間僅3小時，且馬赫迪也不在駐軍基地附近，因此取消會面。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，川普有在電話中邀請馬赫迪前往白宮，而在這次的圓桌會議中，川普與高級將領也有討論打擊伊斯蘭國的計畫。

▲川普及梅蘭妮亞開心與駐軍自拍。（圖／達志影像／美聯社）



美國介入伊拉克超過15年，當地局勢仍不穩定，所以整趟出訪保密到家。川普與梅蘭妮亞於伊拉克時間晚上7點，在伊拉客西部阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）降落，準備給這些聖誕假期無法回家的駐軍們一個驚喜。他們總共在基地待了3個小時，除了致詞外，川普也與駐軍在餐廳開心地大玩自拍。川普非常有信心地表示，會有更多人跟進他的撤軍計畫。