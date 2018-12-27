有救生衣仍溺斃！　越南觀光船翻覆「1死1命危」...翻船到底該怎辦？

▲印度12月在班達亞齊附近海域展開救援演習，內容為解救在海上或火燒船上的受害者。（示意圖／CFP）

記者楊子萱／綜合報導

越南慶和省芽莊市附近海域26日發生翻船事故，觀光船上載有21名大陸公民，其中1人遇難、1名４歲女童在醫院搶救。據目擊者表示，兩人被救上岸時都有救生衣，但在落海時仍然溺水，如果民眾真的不幸遇到翻船事故，到底該如何自救？

一、不鼓勵先跳船

體溫在水中會喪失很快，且人體很可能被水流帶走。如果必須跳船，又無法登上救生筏時，民眾需考慮環境是否允許，在穿上救生衣或救生圈後，向船頭船尾、迎風面跳，避開淺灘礁石，在跳海後迅速離開沉船。

跳船時，民眾須雙臂交疊在胸前，壓住救生衣，雙手摀住口鼻，以防跳海時嗆到。眼睛望向前方，雙腿併攏伸直，讓腳先下水。如果往下看，身體容易向前撲，到時候摔進水裡容易受傷；在水中也可尋找是否有飄浮物可抓住，讓身體保持上浮。

▲跳船姿勢示範。（圖／翻攝自微信公眾號）

二、落水後怎麼做

民眾進入海裡後，一定要迅速離開船體，以防被下沉漩渦再次吸入船隻附近。在海中要仰起頭，保持身體傾斜，在水中須將雙手交叉在胸前，雙腿向腹部微曲，身體呈N字形。保持這種姿勢以減少體熱喪失，幾秒鐘後，人體可藉救生衣的浮力浮出水面。

▲N字形上浮姿勢。（圖／翻攝自微信公眾號）

上浮後，不要將手舉出水面，應鎮定漂浮、避免掙扎，減輕不適感並節省體力。當救援人員抵達後，可利用救生衣上的哨子、反光器材來引起對方注意，切記不要驚慌去抓抱救助者，須聽從對方指揮，讓他帶著你游上岸。

三、勿在能力範圍外救人

不會游泳會水性不好的人切勿下水救人，否則不僅救不了他人、自己也會失去生命；水性較好的民眾須觀察環境是否允許，千萬不要高估自己或是選擇放手一搏，以免造成更多憾事發生。

除此之外，民眾不可手拉手結成「人鏈」下水救人，因為在水深或水下複雜的區域中，手拉手容易造成更多人員落水。

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