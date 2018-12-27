河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

▲搜救人員正全力搶救受困礦工。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

15名礦工被困在印度東北部的發法煤礦坑已近2週，隨著洪水不斷湧入，救援行動變得更加困難。目前已投入超過80名救難人員，政府也出動兩台抽水馬達，在不斷上漲的水位跟缺乏專業救難設備的情況下，與時間賽跑，希望盡快將受困人員救出。

位在印度東北部梅加拉雅省（Meghalaya）的萊丁河（Lytein）河水突然灌入非法煤礦坑中，導致15名礦工被困在將近100公尺深的礦坑內。政府派出超過80名國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）人員前往，但受困礦工至今仍失聯，加上20日的大雨，讓河水持續湧入，加深救援行動難度。

▲搜救人員正全力搶救受困礦工。（圖／路透）



NDRF指揮官夏斯特里（Shastri）表示，非法的礦場也增加了救援難度，通常礦場的經營者必須提供礦坑內安全通道的地圖，但這個礦坑沒有任何的地圖。目前已經出動兩部抽水馬達，並尋求專家支援，當地官員桑格馬（Conrad Sangma）表示，就算希望渺茫，仍不放棄救援。

梅加拉雅省是印度最大的煤礦產區，政府數據顯示，該地區有超過5億7600噸的煤炭儲量，但在2014年印度國家綠色法庭（National Green Tribunal）基於健康與環境風險，已經禁止開採煤礦，但仍有許多「挖鼠洞」（rat-hole）的非法採礦者，冒著生命危險進行非法開採。