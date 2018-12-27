台股開盤飆漲逾155點　封關倒數2日大吹反彈號角



▲股市示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／台北報導

昨日台股震盪百點，逼近前波股災的9400低點，但封關倒數2日，為股民傳來好消息！今（27）日受到美股報復性反彈逾千點激勵，日股早盤率先勁揚近4%，台股集中市場加權指數開盤跳空大漲76.02點、以9555.01開出，成交金額新台幣17.3億元。台股三王早盤回神帶頭衝，指數漲幅在1分鐘內擴大逾155點，開高走高，目前最高來到9639.60，並持續改寫最高點。

今晨由於川普信心喊話，加上美中貿易戰舒緩，美國股市昨日一吐怨氣飆升，道瓊工業指數史上首度單日大漲逾千點，標普500指數也自熊市邊緣強彈，三大指數漲幅均在4.9%以上。標普500指數上漲4.96%，收報2467.70點。道瓊工業平均指數上漲1,086點，漲幅4.98%，至22878.45點。那斯達克綜合指數上漲5.8%，報6554.36點。

法人認為，有3個指標可期待台股反彈：第一，台灣中央銀行採取寬鬆貨幣政策可望增加市場活水，一個月內大舉釋出1,100億元流動性資金進入台灣市場，在市場現金寬裕下，將有利於台股後續表現。第二，指數將回補25日受到美股重挫而跟跌的向下跳空缺口，進而拉升短期均線走揚。第三，雖外資放假，大型權值股難有表現，但中小型股受激勵表現強勁，若櫃買指數未跌破季線，可望領軍帶動盤勢。

總結來說，由於大陸擴大開放市場、中美貿易戰持續降溫，加上台灣央行採取寬鬆貨幣政策、年底封關前上漲機率大，因此只剩兩天的作帳行情仍然值得期待，但短期內因市場恐慌情緒仍高，暴漲暴跌恐為常態。

法人建議，投資人長遠還是需要留意美國長期與短期公債殖利率倒掛問題，及國際明年第一季景氣展望，操作上逢低布局集團龍頭股、中小型漲價股、及5G題材股等。