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台指期開盤大漲逾120點蓄戰9600點　3大期指紅通通

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▲▼ 股市,投資,證券市場,交易大廳 。（圖／記者張一中攝）

▲美股回神反彈，其中道瓊工業平均指數狂漲1086點，創下史上最大單日漲幅，帶動台指期開高。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股連續4天暴跌後回神飆漲，其中道瓊工業平均指數狂漲1086點，創下史上最大單日漲幅，連帶影響歐、亞股同步走高，台指期今（27）日跳空開高，早盤上漲逾百點，3大期指一片紅通通，距離9600點大關僅一步之遙。

美股迎來黑色聖誕後反彈收高，4大指數活蹦亂跳，其中道瓊工業平均指數終場狂漲1086.25點，漲幅4.98%，收在22878.45點，一舉創下史上單日最大漲點紀錄；那斯達克指數也收高361.44點，漲幅5.84%，以6554.36點作收；標準普爾500指數也大漲116.60點，漲幅4.96%，收報2467.70點；費城半導體指數尾盤上揚61.71點，漲幅5.77%，收1131.10點。

台股、台指期最近飽受美股重挫干擾，台股周三加權指數開低走低，多空交投清淡，終場下跌48.10點，收在9478.99點，成交值687.32億元，量能創下去年4月15日以來新低，三大法人合計賣超33.89億元，自營商賣超13.04億元，投信買超4.24億元，外資及陸資賣超25.09億元。

台指期周三開高震盪，由於多方追捧意願不高，盤勢由紅翻黑，電子期、金融期均呈現逆價差，終場下挫18點，以9459點作收，成交量9萬9779口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加674口至2730口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4035口至3萬9145口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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