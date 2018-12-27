男孩要錄聖誕老人！ 狗狗偷送「神秘大禮」　結局讓網友都笑了

so my brother left his ipad recording under the christmas tree so he could catch santa and..... this is what he actually caught pic.twitter.com/UxNnEXJFHG — ‏ً (@lntolisa) December 25, 2018

國際中心／綜合報導

聖誕節是許多小孩最喜歡的節日，不僅能夠享受節日氣氛，還可以架上聖誕樹，等待著收到不一樣的禮物。來自波多黎各的推特用戶「Intolisa」日前分享了一個有趣的影片，影片中可以看到她的弟弟將iPad放在聖誕樹下，目的是為了捕獲聖誕老人的身影，不過結局卻讓網友們笑了。

影片的一開始可以看到弟弟趴在地上，開心地將iPad放在聖誕樹下，並跟鏡頭說道「嗨~大家好嗎？我今天要把聖誕老人的身影照下來，因為現在耶誕夜，那就讓我們開始吧！」隨後他就坐回客廳中間，但是還是不時的會望向放置鏡頭的地方。

畫面隨後來到已經關燈的客廳，只剩下聖誕樹上的燈泡還亮著，只見一隻狗狗突然出現在鏡頭前，活潑的跑來跑去、聞來聞去，好像在…找甚麼地方？這隻狗狗選定了一個在鏡頭前的位置，竟然就開！始！解！放！然後再裝作什麼事情都沒有發生過一樣，迅速跑走。

影片的最後，光裸著上身的弟弟隔天早上再度回到螢幕前，原本興奮的他看到「屎」的那剎那頓時變得很冷靜，接著就把iPad拿走，要去確認聖誕老人到底有沒有出現。許多網友看到影片後紛紛覺得弟弟超可憐，不知道看到影片後的他會有甚麼反應，更有網友留言表示「他的禮物是一坨屎嗎…」、「這狗神級搶戲的啊！」、「好啦這也是聖誕禮物的一種…」、「我笑到哭了怎麼辦，小男孩好可憐…」、「這禮物男孩畢生難忘吧！」