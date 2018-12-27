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「歐洲龍婆」2019年預言來啦！　普丁遭內鬼暗殺、川普罹「神秘疾病」耳聾

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國際中心／綜合報導

著名的盲眼靈媒「歐洲龍婆」萬加（Baba Vanga）預測成功率高達85%，儘管她已在1996年時去世，不過她所留下的「神預言」還是深深的震撼著世人；她曾預測911事件的發生、伊斯蘭國的崛起以及英國脫歐等大事。根據萬加所留下的2019年預言，美國總統川普將會失聰、普丁會遭人暗殺，歐洲則是會遭遇金融崩潰。

根據外媒報導，來自保加利亞的神祕靈媒萬加，被視為一名邪教陰謀理論的人物，因為她所留下的預測大多數屬於「壞事」；儘管她在85歲去世，距今已經過了22年，不過這些預測仍存有一定的影響力。

萬加曾預測美國911事件、英國脫歐和伊斯蘭國的決崛起；根據她對2019年的法，美俄兩國的領導人這個年將相當的不好過，她說在俄國總統普丁會遭到自己安全團隊的內部人員暗殺，而川普則是會因為一種「神秘疾病」失聰。

這些預言有可能會成真嗎？報導中指出，普丁在2012年大選總統前，已經倖免於至少一次的重大暗殺計畫，現在他用一支訓練有素的狙擊隊將自己層層包圍，唯一的目的就是活下來，所以也許他會同意萬加的觀點，有些人可能會在2019年嘗試著將他的性命拿下；此外，萬加在對俄羅斯整體的預言中提到，會有一顆巨型的隕石襲擊該國。

▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

至於川普則是被認為，在2019年時將會被一種不明原因的疾病困擾，導致他出現噁心、耳鳴、腦損傷和喪失聽力的症狀；而其中一名川普家庭的成員則是會在一場車禍中死亡。駐古巴和中國的外交官在2018年時，被發現有耳鳴跟聽力受損的症狀，不過始終查不出確切原因，據信很有可能是因為竊聽或監視，造成這些人過度暴露於電磁輻射之下所引起的，然而川普是否會成為同樣疾病的受害者，還有待觀察。

▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

此外，萬加還預測歐洲將遭受大規模經濟崩潰的影響，對此外界認為，這樣的情況很有可能發生在3月29日英國退出歐盟的時後；她還說，2019年時將出現另外一場毀滅性的海嘯，包括巴基斯坦、印度、中國、日本和印尼在內的幾個國家，很有可能會遭到摧毀。

「歐洲龍婆」萬加也被稱為「巴爾幹半島的諾斯特拉達姆士」，她在12歲時於一場大風暴當中神秘的失明，當家人找到奄奄一息的她時發現，女孩的眼睛被用泥土覆蓋並封起，後來她聲稱在失蹤時經歷了第一個「幻像」，並開始相信自己有能力可以預測未來跟治癒他人。

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關鍵字：萬加,Baba Vanga,歐洲龍婆,靈媒,普丁,川普,暗殺,失聰

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