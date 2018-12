川普和第一夫人突訪伊拉克！「推特超安靜」給驚喜　親自感謝派駐美軍

▲美國總統川普(Donald Trump)與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)抵達伊拉克,感謝派駐當地的美軍,並希望他們聖誕快樂。(圖/路透社,下同)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)26日靜悄悄抵達伊拉克,慰問派駐當地的美軍,這是川普上任以來第一次前往戰區,不過夫婦倆也是到了當地後才曝光行蹤,白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)透過官方推特公布川普和梅蘭妮亞的相關影音,兩人特地祝福美軍聖誕快樂。

桑德斯表示,川普夫婦倆是聖誕節晚上出發前往伊拉克,為了要感謝派駐在伊拉克的美軍為國服務,祝福他們聖誕快樂。這也是川普上任以來第一次前往戰區,之前他就說過想要對第一線的美軍表達致意,但始終都沒有實現,因此被外界批評。

只是,川普這趟造訪竟然在推特上「完全沒有提及」,也非常安靜,直到白宮正式宣布川普視察伊拉克美軍的照片。一般認為,可能是因為維安考量,作為三軍統帥的美國總統親訪戰區、慰問美軍,都不會對外公布行程。

. @FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

Powerful moment - Member of United States Army told the President he came back into the military because of him. And President Trump responded, “And I am here because of you.” I met him after and he gave me the patch from his arm. Incredible. #TrumpTroopsVisit pic.twitter.com/WmQf3b2K8X