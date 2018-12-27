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廣西這醫院斥資70億建造　網酸「造型像馬桶」

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▲網友稱廣西國際壯醫醫院外觀長得像馬桶。（圖／翻攝自微博）

▲網友稱廣西國際壯醫醫院外觀長得像馬桶。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸奇葩建築多，不過你有看過長得像馬桶的醫院嗎？有網友近日在微博爆料提到，位於南寧市的廣西國際壯醫醫院10月落成，主建築由一棟立方體建築和一座圓形迴廊式建築組成。對於醫院外觀造型，有網友不買帳稱，「難道建築師不考慮一下是不是符合大眾審美的嗎」；但也有人認為管它像什麼，只要能救死扶傷就好。

綜合陸媒報導，南寧市的廣西國際壯醫醫院總投資15.56億元（約新台幣70億元），占地300.10畝，建築總面積18.75萬平方公尺，由一棟方形大樓和一座圓形迴廊式建築組成。

▲網友稱廣西國際壯醫醫院外觀長得像馬桶。（圖／翻攝自微博）

▲廣西國際壯醫醫院10月剛落成。（圖／CFP）

不少網友看到醫院空拍照後，吐槽醫院長得像馬桶一樣，紛留言說道「難道建築師都不考慮一下建築外形是不是符合大眾審美的嗎」、「馬桶不怎麼像，倒是很像墓地」、「醫院做的像馬桶好呀，沖走一切煩惱」；不過也有網友為醫院叫屈表示「醫院追求的也不是外形，肯定是實用第一位」、「只要能更好的為人民服務，管他造型像什麼」、「管它像什麼，只要能救死扶傷就好」。

其實大陸的不少另類建築物，也常被網友批評。位於北京的中央電視台被酸說像「大褲衩」（內褲），廣州圓大廈也被認為像是銅錢，流於通俗。《人民日報》日前就開炮痛批，出現這麼多建築亂象，決策者要負7成責任，剩下的是建築師問題。

▲中央電視台。（圖／CFP）

▲中央電視台被酸說像「大褲衩」（內褲）。（圖／CFP）

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關鍵字：廣西國際壯醫醫院,馬桶,奇葩建築,大褲衩

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