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新公司法上路2個月還有40萬家沒申報　首次申報期限倒數1個月

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲新公司法上路迄今2個月，已有30萬家企業完成申報，占比超過4成。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新公司法11月正式上路，台灣逾70萬家公司進行首次洗錢防制申報，目前每天約有8000家上網申報，不過距離第一次申報期限僅剩1個月的時間，迄今仍有6成公司尚未完成申報，經濟部呼籲公司盡快完成申報程序。

為配合洗錢防制，新公司法增訂第22條之1，公司一律需強制申報董監事、經理人及逾10%大股東的持股數或出資額等資料，並在台灣集中保管結算所所設置的公司負責人及主要股東資訊申報平台完成申報。

經濟部商業司司長李鎂表示，為讓整體流程更為便利，已先將現有公司登記資料及財政部稅務資料整合，提供給平台作為初始化資料，換句話說公司只要負責核對確認及補齊部分欄位資料，即可完成申報，同時也可用工商憑證、自然人憑證、健保卡號等方式進行申報。

根據經濟部統計，截至12月25日，已有近30萬家公司申報，比率超過40%，目前每天約有8000家公司上網申報，以1%速度成長。至於首次申報期限僅剩1個月的時間，李鎂指出，公司法第22條之1雖然訂有罰則，但並不會馬上開罰，呼籲公司盡快在明年1月底前完成申報。

此外，公司若在申報期限內申報、申報的資料未完整或不實，中央主管機關會先通知公司限期改善，屆時公司沒有改善，可依法開罰代表公司的董事5萬元至50萬元罰鍰，且再限期改正，若公司再不改善，將可處以50萬元至500萬元罰鍰。公司違反規定情節重大時，最重中央主管機關可廢止公司登記。

▼新公司法11月正式上路，一張圖讓你搞懂如何申報。（圖／經濟部提供，點圖可放大）

▲▼新公司法11月正式上路，一張圖讓你搞懂如何申報。（圖／經濟部提供）

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全台首創開徵城市税　韓國瑜有前提：「觀光業脆弱」不開徵

關鍵字：經濟部,公司法,股東,洗錢,公司,企業,李鎂

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