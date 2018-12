國際火線／一萬年太久 川普為何要從敘利亞撤軍？

▲宣布從敘利亞撤軍,進一步凸顯了川普「無責任男」的形象。(路透社)

記者朱錦華/特稿

川普「逢馬必反」是大家都知道的。如今又添一椿。歐巴馬「怕死,但又想當世界警察」。川普直接就嗆:「我們為什麼要當世界警察?」於是,他宣布要從敘利亞與阿富汗撤軍。

當然,事實上川普這個決定不僅僅是為了反歐巴馬。川普的「美國優先」的戰略思考,說得大白話一點,就是「以不死美國人為優先」。在他心目中,美國人在外國地方為外國人流血,是最愚蠢不過的事。

無奈,在他之前的好幾任美國總統,留給了他一個叫「中東問題」的燙手山芋。美國介入中東,主要是為了兩件事:以色列與石油。前者有幸以色列人很能打,所以只要賣武器給他們就行了,美國本身不用助拳。後者問題比較複雜。

美國本來靠著透過種種手段、跟中東某些產油國保持友好關係來確保油源。但911之後,情況改變了。覬覦中東石油的美國總統小布希以「伊拉克擁有大規模殺傷性武器」為由,揮軍入侵伊拉克,推翻獨裁者海珊。

但海珊是中東「恐怖平衡」的重要一環,他倒了,中東出現權力真空。美軍在時,還勉強鎮得住(最高峰時期,美軍在伊拉克500多個軍事基地裡有17萬駐軍)。2011年,美軍一撤,完了。

從「布卡戰俘營」(Camp Bucca)被放出來的前「蓋達」分子巴格達迪,整合了伊拉克境內多個伊斯蘭激進組織,成立了「伊拉克和沙姆伊斯蘭國」( lamic State of Iraq and al-Sham,簡稱ISIS)。同年,「阿拉伯之春」的野火燒進了敘利亞,內戰爆發。ISIS通過伊、叙邊境進入叙利亞,「恐怖大王」降臨。

2015年10月30日,歐巴馬授權派遣一支不到50人的特種部隊到敘利亞北部,主要工作是「訓練、諮詢、協助執行任務」,不會參與作戰。不過隨著跟「伊斯蘭國」的戰況激烈,美軍陸續增加到2000人。如今,「伊斯蘭國」勢力式微,川普連這2000人也要撤了。為什麼呢?

當初美國在中東念茲在茲的是石油。但在歐巴馬執政後期,美國成功利用「水力壓裂法」開採出頁岩油。如今美國非但不必依賴中東原油,甚至還成為石油輸出國。川普既然不想再當「世界警察」,對於中東的紛紛擾擾也就興趣缺缺。阿富汗更是無利可圖,也就乾脆做個人情,讓7000子弟兵回家吧。何況,從中東及阿富汗撤軍,說不定還可以降低恐怖組織對美國本土發動恐攻的動機呢!

自第二次世界大戰之後,美國被推為自由世界的盟主、制定了當今世界的秩序,連帶也承擔起「世界警察」的責任。這是多位美國總統一直承擔下來的共業、也造就美國的霸權。但川普出現後,卻對此很不以為然。不用問笨蛋也知道,問題在經濟。

以前的美國,像是一個出身「好野郎」的黑社會老大,自己拿錢給小弟花。如今由川普帶領的美國,卻像是個從基層出身、或沒落窮酸的幫派頭子,非但剋扣給手下的錢、甚至還要手下拿錢給他花。在這種懂況之下,川普要求北約自求多福,逼迫日本、南韓分擔更多的軍費,也就不難理解了。

川普的戰略思考很奇怪、也很簡單:只要打不到美國本土的,都可以「管他去死」。他認為俄羅斯、中共已經開化進步到不會主動使用核武。只有那些「流氓國家」才會搗「彈」。所以他對北韓、伊朗的擁核感到有如芒刺在背,必欲除之而快。其他的,他根本不在乎。觀乎他上任這兩年多以來,外交最重要的兩件事就是處理北韓與伊朗,可見一斑。

「披頭四」經典名曲Hey Jude裡有一句歌詞說:Don't carry the world upon your shoulders(別把這個世界扛在你的肩膀上),這句話聽在川普耳裡,真是無比的悅耳。從退出「巴黎氣候協定」到宣布不想當「世界警察」,進一步凸顯了川普「無責任男」的形象。

當維護世界和平的「美國隊長」、不,「美國警察」退場了,世界會不會變得更亂?也許會。但世界更亂說不定會對美國霸權更有利。或許有人說,川普太自私,只想到自己的民意支持和連任,完全不理會可能的嚴重後果。但毛澤東同志說得好:「天地轉,光陰迫。一萬年太久,只爭朝夕」。說起來,川普還真是毛主席的知音。