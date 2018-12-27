埋伏森林「55秒槍殺4警」　毒梟殺手笑了…影片曝光！　

▲墨西哥毒梟殺手伏擊，槍殺4警察。（圖／翻攝自YouTube）



國際中心／綜合報導

墨西哥多名黑幫槍手，日前埋伏在森林道路旁，朝一輛經過的警車發動突襲，槍殺4名警察，整個槍擊過程持續55秒，影片在網路上瘋傳。墨西哥媒體報導，這起事件發生於今年10月28日，目前警方已經拘捕了其中一名嫌犯，相關影片則做為法庭證據。

綜合外媒報導，至少7名槍手身穿防彈背心，手持自動步槍，埋伏在墨西哥市西南方140公里外的城鎮Almoloya de Alquisiras附近，準備從森林山坡上伏擊經過的警察。影片中，槍手一邊錄影一邊戲謔地說，「警察大人，我們來找你了」、「我們要在這裡殺警察，因為他們妨礙我們做生意。」

不久後，一輛警用SUV行經前方道路，槍手立刻朝警車掃射，警車也失控翻落山溝。報導指出，車內5名員警中有4人殉職，僅1人幸運逃過狙殺。這段剪輯過的影片近日在網路上瘋傳，當地媒體指出，涉案槍手隸屬於當地販毒集團「米卻肯家族」（La Familia Michoacana）。

案發後，警方已經逮捕其中一名涉案殺手，而這段影片也成為鐵證。警方目前正在追查其他涉案人士，同時調查影片為何會被散播到網路上。

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