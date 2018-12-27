市值千億電商巨頭2兆收入成泡影　市場多重夾擊身陷危機

▲ 位居大陸第三大電商的唯品會 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在當今競爭激烈的電商領域，幾乎是被馬雲、劉強東旗下的淘寶和京東佔據，而後繼崛起的拼多多和蘇寧易購也是不容小覷，具備各自平台的特點吸引了眾多用戶，但是在電商競爭越來越激烈的時候，有一家作為大陸第三大的電商，在前段時間打出的廣告引來了熱議，滿佈螢幕的數字3讓人摸不著頭緒。

它就是唯品會，一直以來唯品會都是用它獨有的特賣模式在電商領域立足，是大陸特賣的最好的電商平台。在2017年500強淨資產收益率最高40家公司榜單中，唯品會更是憑藉著35.53%的資產收益率位列第三名，穩居互聯網行業第一。

綜合陸媒報導，截止至2018年財年第三季業績，唯品會已經連續八個季度的業績下滑，在今年的Q3財務數據中，唯品會的淨利潤更是下降了32.7%，跌勢明顯，作為第三大電商的頭銜似乎也黯淡不少。

唯品會在創始之初，兩位創始人沈亞和洪曉波也都經歷了困難，但是在三個月的波折後，它們改變了模式，變為一家專做特賣的網站，幫助實體商店以特價處理庫存和過季商品，當季商品也進行限時折扣。

這一模式轉變，唯品會真正開始邁步發展。2009年年底，唯品會就積累了300個品牌供應商資源，淨收入也達到了280萬美元。2010年3月，唯品會推出APP，隨後又進駐微信，開設晚間8點檔期的移動特賣專場。到了2010年底，唯品會已經積累了1000多個國內外品牌供應商，淨利潤超過2000萬。

▲ 唯品會還曾請周杰倫來站台 。（圖／翻攝自百度百科）

2010年下旬，唯品會因為一家倒閉的網站激發了危機感，意識到了物流的重要性後，唯品會開始自建倉儲物流，讓消費者得到最好的配送體驗，避免造成物流太慢，而有怨言或大量退貨的現象出現。這一決定無疑是正確的，唯品會的訂單總量從7.1萬件增長到727萬件，翻了10倍，毛利潤也從200萬猛增到2億9，翻了100倍。

到了2012年，唯品會的淨營收已經達到49億，比2011年同比增長205%，總訂單數量由727萬增加到2190萬。同時在這一年，唯品會也從美國上市，至此也只用了三年。在2014年唯品全年淨營收高達235億元，瞬間被稱為「第一妖股」，市值飆升至1200億，連續五個季度盈利，是大陸B2C電商裡唯一盈利的公司。2016年12月唯品會行動裝置客戶占比高達90%，在電商中位列第一。

在2017年，騰訊、京東投資唯品會8.63億美元，這家曾經風光無限的電商企業，在得到兩間互聯網巨頭扶持後，開始了一系列的新嘗試，從「唯品男士」到「雲品倉」再到「唯品倉」，動作頻頻，可是收效卻不大，雖然連續23個季度盈利，但是也沒有開始那樣的暴增，結合今年的Q3財報，可以看出唯品會確實是在走下坡路，數字3的廣告模式也被人瘋狂吐槽。

▲ 唯品會的數字3廣告讓人摸不著頭緒，但也在微博掀起一番熱議。（圖／翻攝自微博／唯品會）

唯品會是靠做特賣起家，作為垂直電商裡的佼佼者，加上有了劉強東和馬化騰扶持，許多人認為它應該不會走下坡路，但垂直電商的品項限制了發展，而且近幾年流量也到了成長停滯期，各大電商平台的流量增長進入了緩慢的階段。

另一方面，各大電商也都了解用戶喜歡一站式購物，在一個平台上就能買到想買的東西，所以淘寶、京東也一直都在往這方面發展，並且也推出了特賣，大大擠壓了唯品會的生存空間，即使唯品會有在努力拓展其他商品種類，但依舊沒有起色，如何走出自己的一條路，唯品會之後如何再轉型是重要關鍵。