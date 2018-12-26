梅努欽救股市幫倒忙…傳川普「失望感飆升」　白宮醞釀川鮑會

▲美國總統川普與財政部長梅努欽。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美股平安夜暴跌，外界歸咎於財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）幫倒忙，安撫市場反造成反效果。儘管川普在公開表示對梅努欽仍有信心，但有華府消息人士透露，事實上川普對梅努欽的「失望感」正逐漸上升，並稱梅努欽面臨「危險邊緣」的處境。

白宮消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，梅努欽與川普的關係已經在危險邊緣。儘管川普公開力挺梅努欽，並將市場波動歸咎於聯準會，但消息人士形容梅努欽現在的處境就像「在槍口之下」，倍感壓力。不過，另有白宮內部人士反駁，稱這類留言都只是「無稽之談」。

此外，另有熟知內情的人士透露，川普可能會在新的一年與聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）會面。川普對聯準會先前升息的作法感到不滿，認為此舉帶動股市走低。川普的部分幕僚則認為，川普與鮑威爾的會面有助於緩解緊張局勢，並讓雙方有機會討論潛在經濟問題。這項會面尚未有正式時間表。

報導指出，過去就已經有消息人士透露，當年是梅努欽向川普推薦鮑威爾，川普才會任命鮑威爾擔任聯準會主席，但鮑威爾多次升息引起川普不滿，使他如今對梅努欽也感到不滿。有兩名消息人士透露，川普曾像顧問團詢問，他是否有開除鮑威爾的權利。